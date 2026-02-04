Mi cuenta

El club Dousxsesenta de Vimianzo presenta su nueva equipación

El acto se desarrolló en las instalaciones de Gerca y contó con la presencia de la alcaldesa, Mónica Rodríguez

Redacción
04/02/2026 21:41
Los asistentes al acto posando con las nuevas equipaciones
Cedida
El Club Dousxsesenta de tiro con arco presentó el pasado martes su nueva equipación en el transcurso de un acto que se celebró en las instalaciones que posee Gerca en el polígono de Vimianzo. 

En representación del club acudieron el presidente, José María Lema, y los arqueros y el entrenador que representarán a la entidad vimiancesa en el próximo campeonato de España: Nico Soto, Yago Rellán, Manuel Soto y Víctor Santos. 

Todos ellos estuvieron acompañados por el gerente de Gerca Acero y Metal y por la propia alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez.

 José María Lema quiso aprovechar para expresar públicamente su agradecimiento tanto a la empresa como al propio Concello de Vimianzo “por el apoyo constante que prestan al deporte local y, de forma muy especial, al tiro con arco”. 

Como muestra de ese agradecimiento les hizo entrega de sendas camisetas correspondientes a la nueva equipación a cada uno de ellos, que todos acabaron enfundándose para realizar la foto de familia que puso colofón al acto desarrollado en Gerca.

