El Sp. Zas llega al derbi municipal mucho más necesitado que el Baio

Equipo del Baio que derrotó al Zas por 1-0 en la primera vuelta Cedida

Los derbis entre el Sporting Zas y el Club Deportivo Baio siempre son especiales, como casi todos los enfrentamientos de rivalidad que se libran en los campos de la Costa.

El próximo domingo hay una nueva entrega del Zas-Baio que se presupone tan interesante y rodeada de expectación como siempre, aunque en este caso y dada su posición en la tabla, los puntos en juego son especialmente importantes para el equipo de casa (por más que en estos momentos el recinto de San Andrés también es la casa del Baio dado que el Ayuntamiento de Zas está procediendo a la renovación del césped sintético del Platas Reinoso).

Aunque la segunda vuelta no ha hecho más que empezar y queda mucha competición por delante, lo cierto es que el equipo sportinguista es el colista del grupo y necesita salir del pozo cuanto antes para evitar tener que jugarse su suerte a un cara o cruz en las últimas jornadas, con la presión añadida que ello conlleva.

El balance actual de los zasenses es de cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas en las diecisiete jornadas que se llevan disputadas.

Su situación es preocupante pero no desesperada ni mucho menos, ya que el equipo compite bien y planta cara a todos sus rivales, además de tener la salvación al alcance de su mano porque las diferencias por la parte de abajo de la tabla son mínimas .

Las cuatro victorias que lleva el Zas fueron conseguidas todas ellas en su campo, en donde mordieron el polvo Mazaricos, Cabana, Outes y Monte Louro.

Por contra, en San Andrés hasta ahora solo consiguieron ganar dos equipos, el Ponteceso en la cuarta jornada de liga (2-4) y el Xallas, actual segundo clasificado, en la jornada 15 (3-4), la última del pasado año.

Hace quince días las zasenses recibieron a otro rival cualificado, un San Lorenzo de Verdillo que a pesar de su condición de líder, no fue capaz de pasar del empate a un gol (1-1), lo que evidencia que el equipo está bien a nivel anímico y dispuesto a luchar hasta el final por mantener la categoría.

Sus vecinos de Baio empezaron la temporada cayendo en el Platas Reinoso por un abultado 1-4 ante el Outes.

En la jornada siguiente arrancaron un empate en el siempre difícil campo del Corcubión y siete días más tarde tuvo lugar el derbi Baio-Sporting Zas, que se decidió a favor de los locales con un solitario gol de Rubén Sánchez.

El triunfo reforzó la confianza baiesa, equipo que a partir de ahí encadenó nueve partidos sin perder que le llevaron a entrar de lleno en la lucha por la primera plaza.

El 2025 lo cerraron con una derrota en Ponte do Porto (3-1) y en las siguientes tres jornadas solo sumaron un punto (ante el Malpica en Pedra Queimada).

El pasado domingo pusieron fin a ese bache de resultados al ganar precisamente en el recinto de San Andrés al Corcubión (2-0).

Los baieses son ahora mismo quintos con 27 puntos. 9 menos que el líder San Lorenzo.

En total acumulan 7 triunfos, 6 empates y 4 derrotas, mientras que su balance como visitantes es de 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas.