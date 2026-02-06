Mi cuenta

Basket Xiria juega en la difícil cancha del Perfumerías Avenida Xoborg

Los carballeses tratarán de aprovechar el mal momento que atraviesan los salmantinos

Manuel Froxán Rial
06/02/2026 20:10
Una acción del partido de la primera vuelta que se llevó el Basket Xiria por 78-70
Raúl López Molina
Salida complicada la que afronta este fin de semana el Calvo Basket Xiria. 

El equipo carballés juega a partir de las 19.00 horas de esta tarde en el Pabellón Municipal de Würzburg ante el Perfumería Avenida Xoborg de Salamanca. 

Los de Héctor Méndez están en un buen momento de juego y resultados, a pesar del jarrón de agua fría que supuso la marcha de Curtis Larousse, que ha obligado a otros jugadores como Carlos Varela a asumir mayor protagonismo. 

La labor del base dirigiendo al equipo, unida a su faceta anotadora, está siendo una de las claves de la buena marcha del equipo. 

Pese a la dificultad que siempre entraña jugar en la pista del Xoborg, lo cierto es que tampoco es mal momento del todo para medirse a este equipo. 

Los salmantinos empezaron la liga de forma solvente y en el tramo inicial de la misma solo cayeron en Carballo por 78-70. 

De esta forma, en las once primeras jornadas ganaron todos los partidos, excepción del jugado en el Vila de Noia de Carballo, racha que le sirvió para estar al frente de la tabla durante bastantes jornadas. 

En la jornada12 llegó una nueva derrota, esta vez ante Marín, actual líder, y desde entonces el equipo sigue sumido en un bache acumulando derrotas, aunque siempre con marcadores muy apretados. 

De este mal momento tratará de aprovecharse hoy un equipo carballés que lleva trece victorias en liga y tres únicas derrotas. 

Esta buena marcha le ha colocado segundo en la tabla, a 1 punto de un Marín que hoy tampoco lo tendrá fácil ante el Sigaltec.

