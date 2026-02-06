El Bergan quiere volver a ganar dos partidos seguidos fuera

Iago Novo rodeado de contrarios en el partido ante el Astorga Raúl López Molina

Un Bergantiños con la moral por todo lo alto después del sufrido triunfo logrado en el campo del Langreo, visita este sábado Astorga en donde juega a partir de las 17.00 horas.

Los carballeses aspiran a encadenar por segunda vez en lo que va de temporada dos triunfos a domicilio.

La primera vez que lo hicieron fue en las jornadas 6 y 8, cuando rindieron visita al Coruxo y al Rayo Cantabria.

En el feudo vigués se impusieron por 0-1 gracias a un gol del central Fito, mientras al conjunto cántabro lo derrotaron por 1-2, con un tanto del añorado Marc Marruecos y otro del ariete Darío Germil.

Entre ambos desplazamientos jugaron en A Eiroas con el Burgos, al que derrotaron por 4-2, estableciendo también de esta forma su mejor registro de victorias seguidas hasta ahora.

El Atlético Astorga no va a poner las cosas fáciles, como ya se comprobó en el partido de la primera vuelta, que finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial.

Los leoneses están en una situación peligrosa, a tan solo tres puntos de los puestos de descenso directo y del play-in por lo que están necesitados de puntos.

Se trata de un equipo que se está mostrando o muy irregular.

Cuando llegaron a Carballo en la jornada 11 estaban antepenúltimos en la tabla, pero tras el 0-0 de As Eiroas encadenaron una racha de siete partidos sin perder en la que sumaron 3 victorias y 4 empates, que le valieron para salir de los puestos de descenso.

A ello hay que sumar que están con la moral por todo lo alto tras conseguir ganar el pasado fin de semana en el campo del Real Ávila por 2-4.

Su balance actual en los partidos de casa es de 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas.

Los carballeses tratarán hoy de subir a 5 el número de derrotas locales en el Municipal La Eragudina, campo de hierba natural.

Simón Lamas

La ilusión en el equipo que dirige Simón Lamas es máxima por encadenar una nueva victoria, que les permita seguir soñando con luchar hasta el final por los puestos de playoff.

Los aficionados carballeses también están expectantes ante el rendimiento que puedan dar los dos últimos refuerzos del club, el portugués Pedro Ramos, que llega cedido del Vizela; y el catalán Javirro, cedido también por otro club portugués, el Torrreense.

Ambos vienen para reforzar la parcela ofensiva y cubrir el hueco dejado por la marcha del goleador Marc Marruecos ‘Marru’ al fútbol catarí.

Simón Lamas advierte de que el equipo está listo para competir: “La victoria en Langreo y la llegada de refuerzos non han venido muy bien a nivel de ilusión, ambición y energía. Creo que estamos preparados para afrontar un partido complicado, en el que el rival nos va a exigir nuestra mejor versión a nivel de fútbol directo, duelos, jugadas a balón parado y segundas jugadas”.

El de Vilalba asegura que las sensaciones en las sesiones de trabajo de la semana “fueron buenísimas” y cree que, más allá de los 3 puntos sumados, del partido de Langreo también tienen que sacar más enseñanzas. “Fue un encuentro que nos puede venir muy bien, ya que fuimos capaces de sufrir y el equipo demostró la mentalidad que puede llegar a tener. Cuando todos estamos juntos somos un equipo muy competitivo y peligroso, y queremos demostrarlo este sábado en Astorga”, dice.

El técnico cree que la fuerza y unión del grupo es lo que va a hacer al equipo todavía más competitivo y espera estar a altura en el Municipal de Astorga: “Es un partido im,portante, bonito y en los jugadores tienen que salir a disfrutar después de ganar en Langreo".