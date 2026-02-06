El Calvo Xiria visita al Novás, máximo favorito para el ascenso de categoría

Los de O Rosal ya ganaron en la primera vuelta en Carballo por 31-37 Raúl López Molina

El Calvo Xiria juega este sábado (19.00) en el Pabellón Municipal de O Rosal, una de las pistas más complicadas del balonmano gallego.

Los carballeses llegan a esta cita con el Valinox Novás con mucha confianza tras la importantísima victoria lograda en casa ante el Gáldar (25-23).

Ese triunfo no solo supuso sumar dos puntos de oro, sino que sirvió para recuperar el orgullo tras la derrota en Tacoronte y demostrar que, cuando la defensa y la portería están al nivel, el equipo puede derrotar a cualquiera.

Los carballeses saben que para asaltar O Rosal necesitarán mantener esa concentración defensiva y mejorar la fluidez en ataque posicional, evitando pérdidas innecesarias que el rival pueda aprovechar.

El Valinox Novás, por su parte, está firmando una temporada prácticamente perfecta que lo mantiene como el gran favorito al ascenso.

Los números hablan por sí solos: viene de ganar con solvencia en Culleredo (21-33) y cuenta todos sus encuentros por victorias, incluyendo el precedente de la primera vuelta en el que superaron al Xiria por 31-37.

Es un bloque muy compacto, con una defensa 6:0 muy física y difícil de superar, apoyada por una portería de alto nivel y una transición ataque-defensa que no perdona ningún error del adversario.

Se espera un partido de balonmano total en el que la clave estará en controlar el ritmo.

El Calvo Xiria tiene que ser capaz de ‘enfriar’ el partido cuando sea necesario para que el Novás no corra y para que la afición local no entre en juego.

Para hacerse con la victoria, los de Carballo deberán ser valientes en el lanzamiento exterior y buscar la continuidad hacia los extremos, pero sobre todo, mantener una gran intensidad defensiva.

Encuentro preliminar

La jornada deportiva de este sábado en O Rosal empezará pronto con el duelo de filiales entre Valinox Novás B y Calvo Xiria B (16.30), correspondiente a 1ª Autonómica masculina.

Los carballeses llegan a esta importante cita con la necesidad de romper su jornada negativa tras las derrotas ante Linea21 y Poio Artai.

A pesar de estos resultados, el equipo mostró en los últimos meses que tiene capacidad para jugar un balonmano de muchos quilates cuando sus jugadores están acertados.

La juventud del bloque es su mayor virtud y, al mismo tiempo, su mayor reto, ya que necesitan mantener la estabilidad emocional durante los 60 minutos para no desconectarse de los partidos.

1ª Autonómica Femenina

El equipo sénior femenino inicia la segunda vuelta de 1ª Autonómica visitando este sábadp (16.30 horas) al Mecalia Atlético Guardés.

De cara a esta fase de la competición el objetivo de las carballesas es alcanzar la regularidad que le faltó en algunos momentos del primer tramo.

A pesar de la derrota en la última jornada ante el Carballal (24-22), el equipo dio la cara en todo momento y mostró que puede competir de tu a tu con las mejores de la categoría.

El grupo creció mucho en solidez defensiva, pero que aún necesita afinar la puntería en momentos decisivos para cerrar los partidos cuando está en ventaja.

Ante el Mecalia Atlético Guardés, filial del conjunto de División de Honor, será crucial imponer un juego pausado que minimice las pérdidas de balón y evite el mortífero contraataque local