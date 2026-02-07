La nieve y el barro frenan a un Bergantiños con caras nuevas

Jugadores y trío arbitral saludándose al inicio en un campo cubierto de nieve y que acabó convertido en un lodozal Cedida

El Bergantiños no logró dar continuidad a su triunfo del pasado fin de semana y cayó con claridad en La Eragudina en un encuentro condicionado desde el inicio por el pésimo estado del terreno de juego.

La escuadra carballesa, que viajaba con la intención de afianzarse en la lucha por los puestos de playoff, se vio superada por un Atlético Astorga más eficaz y mucho mejor adaptado a un césped cubierto primero de nieve y luego de agua.

El primer tanto de Ivi Vales, en el minuto 35, complicó un encuentro que se le empezó a poner cuesta arriba al elenco de Simón Lama, en el que debutaron Pedro Ramos y Javirro.

La mejoría del segundo tiempo quedó interrumpida por el segundo gol del cuadro maragato, que sentenció luego con el 3-0.

Los compases iniciales estuvieron marcados por la imposibilidad de circular el balón con normalidad. La nevada caía sin tregua y dificultaba cualquier intento de hilvanar combinaciones.

El Atlético Astorga entró con más determinación en el choque e intentó instalarse en campo del Bergan durante los primeros minutos, aunque el estado del césped convertía cada acción en un ejercicio de supervivencia.

El conjunto rojillo se fue asentando con el paso de los minutos, aunque sin llegar con claridad al área rival, ya que resultaba extremadamente difícil.

El conjunto maragato firmó las primeras aproximaciones destacadas. En el minuto once, una falta lateral ejecutada por Manso la peinó Ribe sin que Ayoub lograse culminar la acción.

Acto seguido, otra jugada por la banda derecha la culminó de cabeza Cervero aunque no encontró portería.

El equipo carballés replicó en el minuto quince con una internada de Iago Novo frustrada por un resbalón dentro del área.

El cuadro astorgano disfrutó de una ocasión muy clara en el minuto 18, cuando un patinazo de Sola dejó a Cervero frente a Román, relevo de Santi Canedo.

El guardameta ordense repelió el primer disparo y Ayoub, tras el despeje, remató desviado.

Tras un intento lejano de Sellés, el equipo de Lamas generó su oportunidad más clara del primer tiempo en el minuto 33, en un potente disparo de Koke desde la frontal del área que obligó a Llamazares a realizar una intervención brillante.

El Atlético Astorga abrió el marcador dos minutos después con una irrupción por la banda izquierda que acabó en un centro de Albertín.

Tras varios despejes e intentos dentro del área, el balón quedó suelto e Ivi Vales definió con precisión.

El cuadro maragato rozó el 2-0 antes del descanso con un remate a bocajarro de Cervero, desbaratado por una parada de reflejos de Román.

Ocasiones visitantes

Tras el intermedio, la entrada de Álex Pérez, que sustituyó al debutante portugués Pedro Ramos, y la de Diego dieron empuje ofensivo al Bergantiños.

Nacho Pastor, a los siete minutos de la reanudación, rondó el empate con un remate en el segundo palo tras un saque de esquina.

Tass, seis minutos después, conectó un cabezazo tras un balón suelto dentro del área, aunque su remate salió demasiado centrado.

La mejor ocasión de la formación carballesa llegó en el minuto 62, en un disparo ajustado a la cepa del poste derecho de Álex Pérez, que encontró una mano firme de Llamazares.

Los pupilos de Simón Lamas habían conseguido instalarse en campo rival, pero el Atlético Astorga castigó con el 2-0 en una transición.

En el minuto 69, Ceínos culminó un contrataque con una vaselina desde la frontal del área ante la salida de Román.

El golpe fue difícil de asumir y, en el minuto 76, un avance de Nistal por la banda derecha terminó con un centro que Cervero envió al fondo de la portería.

Poco después, también debutó el jugador barcelonés Javirro, el otro refuerzo llegado a Carballo esta misma semana.

La lluvia terminó de encharcar La Eragudina en el tramo final y anuló cualquier opción de reacción.

El conjunto carballés trató de aproximarse en acciones aisladas, pero el balón apenas rodaba y el partido se apagó sin más ocasiones reseñables.