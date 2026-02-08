Ángel Maneiro y Patricia González se imponen en las 3 Horas de Resistencia Concello de Camariñas

El circuito de seis kilómetros discurría por paisaje idílicos Raúl López Molina

La nueva edición de la prueba 3 Horas de Resistencia Concello de Camariñas volvió a ser todo un espectáculo deportivo y visual, al que contribuyó tanto la entrega y esfuerzo de los cerca de 200 corredores y corredoras participantes como la singularidad de los parajes elegidos para el desarrollo de esta competición de mountainbike.

Al final de las 3 horas de pedaleo los ganadores absolutos fueron Ángel Maneiro y Patricia Gónzalez.

Por quinta vez, la carrera formaba parte del calendario de la Federación Gallega de Ciclismo por cuanto era valedera para la Copa Galicia de Resistencia, competición que se resolverá el próximo día 22 de febrero con la disputa de las 3 Horas de Resistencia Concello de Muros, que tuvo que ser suspendida en su día por el mal tiempo.

El club PC Baikers do Vilán tuvo más suerte que sus homólogos muradanos, toda vez que a pesar del tren de borrascas que cruza la península desde hace unos días, el temporal dio una tregua en la jornada dominical de ayer con ausencia de lluvia y temperaturas bastante más suaves que las de días precedentes.

A pesar de todo, las precipitaciones de las últimas semanas contribuyeron a incrementar la dureza de un recorrido de seis kilómetros que transcurría íntegramente por senderos muy próximos al mar y por el Monte da Insua, recorrido en el que los organizadora introdujeron este año cambios llamativos.

Corredores y aficionados pudieron contemplar parajes únicos y disfrutar de un circuito rápido en el que las opciones de adelantamiento eran múltiples, lo que contribuyó a la vistosidad del espectáculo.

PC Baikers do Vilán contó con la colaboración de la Federación Gallega de Ciclismo y del propio Concello de Camariñas, repitiendo finalmente éxito y recibiendo muchas felicitaciones por parte de los deportistas participantes.

Todos ellos tuvieron a su disposición servicios de vestuarios, duchas, lavado de bicicletas o avituallamiento, entre otros.

Para reponer fuerzas e hidratarse, a los corredores se les ofreció chocolate y bizcochos, además de agua, refrescos y cerveza.