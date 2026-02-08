Basket Xiria encaja su cuarta derrota en liga pero mantiene la segunda plaza

Carlos Varela, en una imagen de archivo, fue el mejor del Xiria Raúl López Molina

Basket Xiria no supo aprovechar el mal momento del Perfumerías Avenida Xoborg y cayó por 92-83 en su visita a la pista de un conjunto salmantino, que cuenta con uno de los mejores planteles del grupo, aunque venía de perder sus últimos cuatro partidos.

El choque empezó con mucha igualdad por lo que había en juego, de tal forma que el primer cuarto cayó del lado visitante por un ajustado 22-23.

El segundo acto siguió por el mismo camino, aunque acabaron llevándoselo los salmantinos por 25-22, lo que les permitió llegar al descanso con 2 de ventaja (47-45).

El tercer cuarto fue para los carballeses por 21-22, pero los de Héctor Méndez parecieron acusar el esfuerzo y en el último y definitivo cayeron por 24-16, sumando así cuarta derrota liguera.

Ficha técnica

P. Avenida Xoborg 92: Albert Garrido (17), R. Sánchez (3), A. Casado (5), Sdenry González, Adrián Roa, Ismael Jiménez (15), Mc-Carthy (23), J. Bueno, Ousmane Kourouma (15), Rodrigo Choithramani (14) e I . Granja.

Calvo Basket Xiria 83: Carlos Varela (19), Sergio Yubero (3), Germán Sabater (14), Darnell Snyers (6), Alex Iglesias (4), Pedro Roque do Vale (9), Reguera, Santi Martínez (9), Iñaki Luaces (1), M. García, Rubén Rey (10) y L. Sánchez (8).