Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Basket Xiria encaja su cuarta derrota en liga pero mantiene la segunda plaza

Los carballeses cayeron en la pista del Xoborg salmantino debido a un bajón en el último cuarto

Manuel Froxán Rial
08/02/2026 22:08
Carlos Varela, en una imagen de archivo, fue el mejor del Xiria
Carlos Varela, en una imagen de archivo, fue el mejor del Xiria
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Basket Xiria no supo aprovechar el mal momento del Perfumerías Avenida Xoborg y cayó por 92-83 en su visita a la pista de un conjunto salmantino, que cuenta con uno de los mejores planteles del grupo, aunque venía de perder sus últimos cuatro partidos. 

El choque empezó con mucha igualdad por lo que había en juego, de tal forma que el primer cuarto cayó del lado visitante por un ajustado 22-23. 

El segundo acto siguió por el mismo camino, aunque acabaron llevándoselo los salmantinos por 25-22, lo que les permitió llegar al descanso con 2 de ventaja (47-45). 

El tercer cuarto fue para los carballeses por 21-22, pero los de Héctor Méndez parecieron acusar el esfuerzo y en el último y definitivo cayeron por 24-16, sumando así cuarta derrota liguera.

Ficha técnica

P. Avenida Xoborg 92: Albert Garrido (17), R. Sánchez (3), A. Casado (5), Sdenry González, Adrián Roa, Ismael Jiménez (15), Mc-Carthy (23), J. Bueno, Ousmane Kourouma (15), Rodrigo Choithramani (14) e I . Granja. 

Calvo Basket Xiria 83: Carlos Varela (19), Sergio Yubero (3), Germán Sabater (14), Darnell Snyers (6), Alex Iglesias (4), Pedro Roque do Vale (9), Reguera, Santi Martínez (9), Iñaki Luaces (1), M. García, Rubén Rey (10) y L. Sánchez (8).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El circuito de seis kilómetros discurría por paisaje idílicos

Ángel Maneiro y Patricia González se imponen en las 3 Horas de Resistencia Concello de Camariñas
Manuel Froxán Rial
El ideal gallego

Calvo Xiria tutea a un líder que cuenta los partidos por triunfos
Manuel Froxán Rial
Una acción del Club do Mar-Bastavales disputado ayer en el Municipal de A Laracha

El Muxía gana en Camariñas 0-2 y ya está tercero en la tabla
Manuel Froxán Rial
Jugadores del Baio celebrando uno de los goles

El Sofán B le hace un favor a sus vecinos de Verdillo al derrotar al Xallas por 2-0
Manuel Froxán Rial