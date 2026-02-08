Mi cuenta

El Muxía gana en Camariñas 0-2 y ya está tercero en la tabla

El Castriz continúa la remontada y con su triunfo ante el Cire de Melide abandona los puestos de descenso 

Manuel Froxán Rial
08/02/2026 22:02
Una acción del Club do Mar-Bastavales disputado ayer en el Municipal de A Laracha
Raúl López Molina
Muxía y Club do Mar son los equipos de la Costa que mejor lo están haciendo esta temporada en 1ª Futgal. 

Uno y otro volvieron a ganar ayer y se consolidan en la zona alta de la tabla.

A los muxiáns se les están dando bien los derbis. Si hace unas semanas se imponían en Ara Solis al Fisterra, este domingo volvieron a hacer lo propio en el feudo del Camariñas, al que derrotaron por 0-2, con goles de Manu Nogueira y Alexander antes del descanso. 

El Club do Mar, por su parte, se deshizo del Bastavales por 2-0, ayudando así indirectamente a otros equipos de la zona que luchan por la salvación como los compostelanos. 

También sigue con su marcha triunfal tras la llegada de Barca al banquillo el Castriz, que ayer superó por 2-1 al Cire de Melide. 

Alberto Mata adelantó a los de Santa Comba en el 66. David empató poco después y, a renglón seguido, Samuel Rodo estableció el definitivo 2-1 que saca al Castriz de las puestos de descenso. 

El Boimorto-Fisterra fue suspendido con 0-0 por el mal tiempo; el Queixas-Racing San Lorenzo acabó 2-2; y por último, la SD Esteirana cayó en el José Luis Vara ante el Calo por 0-4.

