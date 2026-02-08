El Paiosaco se lleva el derbi tras sufrir en la segunda parte

En el Dumbría-Paiosaco hubo una parte para cada equipo Raúl López Molina

La vigésimo primera jornada de Preferente deparaba un derbi entre el Dumbría y el Paiosaco en el que el triunfo cayó del lado visitante (0-2) prolongando de esta forma la crisis de resultados de un Dumbría que parece auténticamente gafado.

Los de Pablo Conde plantaron cara a los verdiblancos durante muchos minutos de la segunda mitad, pero les volvió a faltar acierto en el remate.

Por encima, vieron agravada su plaga de lesiones con una nueva baja, la de un Iago Insua que tuvo que dejar el campo cuando faltaban pocos minutos para el descanso.

La proximidad geográfica entre ambas localidades propició una buena entrada en O Conco, sin olvidar que los puntos en juego eran sumamente importantes para los dos equipos en sus aspiraciones de asegurar cuanto antes la permanencia en la categoría.

Favorecidos por la desigual dinámica que atraviesan unos y otros, fue el Paiosaco el que saltó mejor al campo y se hizo con el mando en los primeros 45 minutos.

Ese mejor posicionamiento tuvo su reflejo en el marcador poco después de la primera media hora. Iván Amor recibió el balón en uno de los vértices del área, encaró a su par y se fue de él para luego alojar el balón en la red con un perfecto golpeo al palo contrario del portero, gol que recordó mucho al que consiguió la jornada anterior ante O Val.

La segunda mitad fue muy distinta, ya que el Paiosaco tuvo que sufrir ante un Dumbría dominador al que le faltó acierto en la dos o tres ocasiones claras de las que dispuso.

Los visitantes, por su parte, tuveron dos, un claro penalti a Josiño que transformó el mismo jugador, y otra más.

Miño-Sofán

El Sofán, por su parte, arrancó un empate (1-1) en Miño. Los carballeses regalaron el gol local nada más empezar y después tuvieron que remar hasta que Marcos Montero empató en el 67.

Los sofanistas no tuvieron su mejor día e incluso pudieron perder cuando jugaban en superioridad por la expulsión del local Iago Astray (m.70).