El Sofán B le hace un favor a sus vecinos de Verdillo al derrotar al Xallas por 2-0

Jugadores del Baio celebrando uno de los goles Raúl López Molina

El Xallas perdió una buena ocasión de recortar distancias con el líder San Lorenzo al caer derrotado por 2-0 en O Carral.

Los goles del Sofán B fueron obra de Adrián y Elvis.

Por el mismo marcador (2-0), superó el Malpica al Cabana, tantos de Luis Manuel y Jonatan.

El San Lorenzo tuvo que emplearse a fondo en el Eleuterio Balayo de Muros, en donde caía al descanso 2-0.

El definitivo 2-2 llegó en un minuto mágico de los de Verdillo, el 90, obra de Javier y Pablo Garrido.

Otros dos equipos punteros de Liga da Costa, Baio y Porteño, ganaron fuera.

Los baieses se llevaron el siempre bonito duelo con el Sp. Zas (1-3), en el que empezaron adelantándose los locales por mediación de Andrés.

La reacción visitante llegó en el tramo final. Empató, como no, Martín MC, que reaparecía después de ocho meses sin poder jugar, y José Manuel Pazos y Javier Muiño voltearon el marcador en los minutos finales.

El Porteño ganó 0-2 en Outes, con goles de Alfredo y Gabriel. En el Corcubión-Ponteceso los puntos se quedaron en casa (2-0) gracias a César Lojo y a Luis Lojo.

También ganó en casa, aunque con apuros (3-2) el Soneira al Monte Louro.

Para los locales marcaron Adrián Canosa, Adrián Lema y Richi.

Por último, el Corme-Mazaricos acabó en tablas (2-2), luego de que los visitantes se adelantaran en dos ocasiones.