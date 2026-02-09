Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergan femenino cae ante el líder As Celtas B en un día especial

El club aprovechó el choque para reunir a los distintos planteles de sus equipos femeninos para hacer la foto de familia de la temporada

Manuel Froxán Rial
09/02/2026 17:23
Foto de familias de los distintos equipos de categoría femenina del Bergantiños
Foto de familias de los distintos equipos de categoría femenina del Bergantiños
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Buen partido del Bergantiños Femenino ante las líderes del grupo, AS Celstas B de Vigo, pese a caer por 0-1. 

Las carballesas le plantaron cara a las olívicas y dispusieron de alguna que otra ocasión para lograr un mejor resultado. 

De salida, Raúl Martos optó porque su equipo esperase en bloque medio-bajo al rival y por cerrarles los espacios interiores. 

El planteamiento funcionó y las carballesas tuvieron sus opciones a la contra. 

El único gol del partido llegó tras un error a la salida de un córner. 

En la segunda mitad las locales apretaron más y tuvieron una oportunidad muy clara para empatar en un mano a mano de Cruz, que remató fuera ante la portera visitante.

Jornada familiar

 La derrota impidió poner el broche de oro a una jornada en la que el club carballés aprovechó para reivindicar la buena salud de la que goza la sección femenina de la entidad con un total de seis equipos: los dos séniors, el cadete, el infantil, el alevín y el promesas. 

Sus jugadoras fueron saltando al campo de una en una mientras se anunciaban sus nombres por megafonía y acabaron formando sobre el césped para la foto de familia. 

La iniciativa propició una buena entrada en el recinto de As Eiroas y que tantos las jugadoras del primer equipo como las  del B estuviesen de lo más arropadas en sus respectivos partidos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Oscar Insua en el Parlamento

El BNG exige a la Xunta un plan urgente de reparación de las carreteras de la Costa da Morte
Redacción
Los representantes del PSOE de los concellos de la comarca de Bergantiños | cedida

El PSdeG denuncia la inacción de los alcaldes de Bergantiños ante la crisis de la vivienda
Redacción
El ideal gallego

El Bloque habla de balance negativo y mala gestión del concello de Vimianzo
Redacción
Vista aérea de la zona de Rego da Balsa de Carballo

Carballo inicia la expropiación de terrenos para la renaturalización de Rego da Balsa
A. Pérez Cavolo