El Bergan femenino cae ante el líder As Celtas B en un día especial

Foto de familias de los distintos equipos de categoría femenina del Bergantiños

Buen partido del Bergantiños Femenino ante las líderes del grupo, AS Celstas B de Vigo, pese a caer por 0-1.

Las carballesas le plantaron cara a las olívicas y dispusieron de alguna que otra ocasión para lograr un mejor resultado.

De salida, Raúl Martos optó porque su equipo esperase en bloque medio-bajo al rival y por cerrarles los espacios interiores.

El planteamiento funcionó y las carballesas tuvieron sus opciones a la contra.

El único gol del partido llegó tras un error a la salida de un córner.

En la segunda mitad las locales apretaron más y tuvieron una oportunidad muy clara para empatar en un mano a mano de Cruz, que remató fuera ante la portera visitante.

Jornada familiar

La derrota impidió poner el broche de oro a una jornada en la que el club carballés aprovechó para reivindicar la buena salud de la que goza la sección femenina de la entidad con un total de seis equipos: los dos séniors, el cadete, el infantil, el alevín y el promesas.

Sus jugadoras fueron saltando al campo de una en una mientras se anunciaban sus nombres por megafonía y acabaron formando sobre el césped para la foto de familia.

La iniciativa propició una buena entrada en el recinto de As Eiroas y que tantos las jugadoras del primer equipo como las del B estuviesen de lo más arropadas en sus respectivos partidos.