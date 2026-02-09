El Dumbría busca refuerzos para fortalecer la parcela defensiva

El Paiosaco se llevó los 3 puntos de O Conco con su victoria por 0-2 Raúl López Molina

En las últimas cinco jornadas el Dumbría solo ha podido sumar un punto.

El domingo volvió a sufrir un nuevo traspiés en su campo, en donde cayó derrotó por 0-2 ante el Paiosaco.

La mala racha de resultados ha propiciado que el equipo después de un buen comienzo liguero, haya caído en puestos de descensos.

“Estamos preocupados porque la dinámica de resultados no es buena. Trabajamos bien durante la semana pero el domingo no nos salen las cosas”, dice César Ferrío, presidente del club.

“Se está viendo que los rivales no son superiores a nosotros, pero nos hacen gol con mucha facilidad y sin generar demasiado y, a partir de ahí, ya se nos hace dificilísimo poder ganar porque a nosotros nos cuesta un mundo marcar. Sin ir más lejos, este domingo ante el Paiosaco en la segunda mitad dispusimos de dos o tres ocasiones muy claras para empatar, pero el balón no quiso entrar. Ellos, por contra, sí supieron aprovechar sus ocasiones, además de marcar un auténtico golazo”, explica Ferrío.

Tanto él como el resto de su junta directiva tienen claro que el equipo necesita fichar para compensar las múltiples bajas de larga duración que han tenido.

“Nuestra gran problema ha sido las lesiones ya que han caído jugadores como Dani Chao, Kanario, Breixo, Xabi y, el pasado domingo, el juvenil Yago Insua que nos estaba ayudando mucho. Esperemos que no se confirme la rotura de fibras, aunque va a tener que parar quince días como mínimo”.

Así las cosas, Ferrío reconoce que fichar es una necesidad: “Estamos dispuestos a incorporar a uno o dos jugadores para la parte de atrás. Es una prioridad para nosotros pero la cosa está complicada. Dumbría queda muy alejada de ciudades como Santiago y A Coruña y para un jugador tener que desplazarse dos o tres veces a la semana a entrenar conlleva unos gastos importantes”.

Arriba las necesidades no son tan acuciantes tras la incorporación de Sergio Fernández, que ya jugó el partido completo ante el Paiosaco.

Es sobre todo un jugador que aporta mucho trabajo y brega, por lo que tampoco descartan fichar gol si se pone a tiro algún delantero interesante.