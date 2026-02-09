El Oza es más líder en una jornada en la que el Atlético Pereiriña ganó por 0-6 en Cee

Carlos Vidal, presidente-jugador del Nantón, pugna por un balón con un jugador del Camelle Raúl López Molina

La goleada con la que se saldó el derbi entre el UC Cee y el Atlético Pereiriña (0-6) y el empate en casa del Coristanco, fueron dos de las notas destacadas del domingo en Tercera Futgal de la Costa.

En San Paio de Refoxos los de Pereiriña pasaron por encima de los de la capital municipal con una goleada por 0-6 que les permite encaramarse a la tercera posición de la tabla. Víctor, Brais, Augusto, Óliver, Martín y Manuel Cartamil certificaron la goleada.

El Coristanco, por su parte, se adelantó pronto por medio de su goleador Pablo Pose, pero casi a renglón seguido Paolo puso el 1-1 definitivo.

Su tropiezo fue aprovechado por el Oza, que tras su triunfo por 0-2 en Lira (ambos de Nacho Pose), es ahora más líder.

Con victoria visitante también finalizó el Inter de Brens-Baíñas, en este caso por 0-3, goles de Fabián (p.p.), Raúl Antelo y Cristian Canosa.

También el Buño ganó por 2-3 en el campo del Muxía B. Los oleiros se adelantaron por 0-2, pero reaccionaron los locales y volvieron a igualar hasta que en el 87 Andrés, con el segundo de su cuenta estableció el definitivo 2-3.

El Camelle-Nantón fue un partido de alternativas que acabó 4-4, con hat-trick del local Iago Torres.

Otro triunfador de la jornada fue Fermín Simal, que debutaba con el Laxe y marcó los dos goles de su equipo en Cerqueda (0-2).