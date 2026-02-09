Un once inicial del Bergantiños B en la temporada 2025-26 Raúl López Molina

En el Grupo III de Tercera Futgal una de las notas destacadas fue la derrota del Bergantiños B, la segunda que encaja de forma consecutiva, en el campo del Aranga (2-1).

Los locales empezaron adelantándose a la media hora, pero reaccionaron bien los carballeses que no tardaron en empatar por mediode Mohamed Archi.

En el arranque de la segunda mitad Martín estableció del 2-1 definitivo.

La jornada 18 también deparó un siempre interesante duelo entre el San Martiño y el Atlético Cercedense. Fue un choque tremendamente disputado en el que se no se movió el 0-0 inicial.

Más goles hubo en el Rodís-Carral B (1-3). En el primer minuto se adelantaron los visitantes y Óscar Rial puso de nuevo las tablas en el 18. Darío Campelo acabó marcando los dos nuevos goles y con ello certificó el triunfo carralés.

En el Grupo I el Xuventude Laracha goleó por 1-9 al Sporting Burgo B y sigue tercera en la tabla.