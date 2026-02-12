Carballo se prepara para recibir a las mejores escuelas de fútbol

Los miembros del club, federación y el alcalde local en la presentación mar casal

Las Escolas Luis Calvo Sanz presentaron ayer su XVI Torneo de F11 alevín Conservas Calvo, que estará compuesto por dos grupos de 14 equipos, cuatro más que el año pasado.

Comenzará el 22 de febrero y finalizará el 20 de mayo con la final en As Eiroas, que se disputará entre los mejores de cada grupo, así como el duelo para decidir el tercer y cuarto puesto, entre los dos segundos mejores.

En el grupo Norte, en el que compiten el Escolas Luis Calvo estará competirán equipos como el Atlético Coruña Montañeros, Piringalla, As Pontes, Calasanz, Lugo, Racing de Ferrol, Club de Campo Ferrol, Deportivo, San Tirso, Galicia Caranza, Portuarios, Ural y Victoria.

En el grupo Sur estarán conjuntos como Arosa, Rápido de Bouzas, Compostela, Ourense, Pontevedra o el Celta.

En la presentación, celebrada en As Eiroas, participaron el presidente del club y de las Escolas, Luciano Calvo; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; Manuel González Corredoira, delegado de la zona de A Coruña-Costa; el secretario, Diego Batalla Bautista; y los vocales María Cristina Regueira Torres y César Fernández Gómez. Además, intervino el coordinador de la base, José Barca, quien guió las intervenciones

Trofeo de Renombre

Este torneo emblemático ya va por su decimosexta edición. Fue propuesto por José Ramón Torres Pichel y, a pesar de que “el torneo salió de un ‘no’ de la asamblea general”, como comentó el secretario Diego Batalla, se ha convertido en uno de los campeonatos marcados en los calendarios de las escuelas más destacadas del fútbol gallego.

Este campeonato pretende ser la transición perfecta para que los más pequeños pasen del F-8 al F-11. “En la federación veíamos muy beneficioso y productivo un formato de liga que no fuese muy largo y en el que las mejores escuelas pudieran competir entre ellas”, expresó el secretario.

El presidente de la entidad carballesa puso en valor la participación de los “mejores equipos y escuelas de Galicia” y resaltó el mérito de aquellos equipos que, aún sin ser grandes, luchan por igualar el nivel de otros con más renombre en el fútbol autonómico.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó el trabajo de las Escolas Luis Calvo Sanz. “Hai unha gran estrutura, directiva, bo traballo da fundación e a proba é este campionato que está consolidado”.

También subrayó el beneficio que este torneo tendrá para Carballo, ya que en este tipo de competiciones no solo se mueven las personas que juegan, sino también sus familias, que viajarán para conocer la localidad. Para finalizar, deseó suerte al equipo local: “A ver si este ano as Escolas son as que levanten este torneo”.

La competición consta de 13 jornadas. El horario oficial será los domingos entre las 10:00 y las 12:00 horas, aunque podrá modificarse de mutuo acuerdo. Todos los partidos deberán disputarse como máximo el fin de semana anterior a la final del 20 de mayo, pudiéndose jugar también entre semana.

Cada equipo podrá inscribir 18 jugadores en el acta de las categorías alevín o benjamín. Los encuentros durarán 70 minutos repartidos en dos tiempos y seguirán la normativa del F-8.

El presidente Luciano Calvo entregando la placa conmemorativa a los hijos de Juan Luis Villamisar mar casal

Recuerdo a Villamisar

Un habitual en las presentaciones de este torneo era el ex vicepresidente de la Federación, Juan Luis Villamisar, quien falleció el pasado mes de julio a los 72 años. A pesar de no poder asistir estuvo muy presente.

Las Escolas Luis Calvo y el Bergantiños quisieron agradecerle todo su trabajo por el fútbol gallego y, en concreto, por el de Carballo. La sala se hacía más pequeña cada vez que alguien lo mencionaba, en medio de la emoción. El presidente carballés entregó una placa a sus hijos, Juan y Jorge, en la que se puede leer: “Por su dedicación, compromiso y valiosa contribución al Bergantiños FC y a las Escolas Luis Calvo Sanz. Siempre en nuestra memoria”. “Era una persona muy cercana, correcta y trabajadora; siempre daba lo máximo que podía”, expresó Luciano Calvo.

Placa conmemorativa Juan Luis Villamisar entregada a su familia

También le recordaron sus compañeros de la federación con los que trabajaba codo con codo, Manolo Corredoira y Diego Batalla Bautista, este último mostrando una gran afectación. “Diez años con él. A día de hoy, cuando pienso en viajar para acudir a alguna reunión, siempre pienso en llamarlo porque íbamos juntos. Aún me emociono al ver a sus hijos”, concluyó.

La XVI edición del Torneo de F11 alevín Conservas Calvo no solo pondrá a prueba el talento de los equipos gallegos, sino que también reafirmará a Carballo como un referente del fútbol base, uniendo deporte, familias y pasión en un campeonato que ya es toda una tradición.