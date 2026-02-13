El Basket Xiria busca retomar su racha positiva ante el Chantada

Una jugada del partido ante el Rosalía

El Basket Xiria recibe este sábado en el Vila de Noia al CB Chantada a partir de las 17.15 horas, en un encuentro importante para las aspiraciones del conjunto carballés en la parte alta de la clasificación.

Los de Héctor Méndez afrontan el duelo con el objetivo de volver a la senda del triunfo después de la derrota sufrida la pasada jornada ante Perfumerías Avenida Xoborg de Salamanca (92-83), un resultado que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas.

Pese al tropiezo, el Xiria continúa mostrando una línea competitiva sólida y quiere aprovechar el factor cancha para recuperar sensaciones y mantenerse en la segunda posición del grupo.

Enfrente estará un Chantada que llega a Carballo atravesando un momento más irregular. El conjunto lucense encadena tres jornadas sin ganar; en el último encuentro perdieron (83-85) en el último minuto ante el Betanzos. Con 11 derrotas, los chantadinos están necesitados de puntos para asegurar su permanencia en 3º FEB.