El Bergantiños quiere volver a hacer de As Eiroas su fortín

Keko Hevia disputa el balón con un jugador del Marino de Luanco, en el último partido jugado en As Eiroas | Raúl lópez

El Bergantiños recibe el domingo a las 17:00 horas al Rayo Cantabria con la intención de quitarse la espina clavada tras la derrota por 3-0 en Astorga, un partido complicado por las condiciones meteorológicas.

Los rojillos pretenden volver a convertir As Eiroas en un fortín para recuperar sensaciones y resultados, ya que en esta segunda vuelta solo han conseguido un triunfo, ante el Langreo, y un empate frente al Real Ávila.

“É un partido importante, a estas alturas da temporada os puntos e as vitorias son fundamentais para poder estar arriba”, comenta el entrenador Simón Lamas, que confía en que el gran trabajo del vestuario y el nivel de activación de los jugadores se traduzca en un buen rendimiento frente al Rayo Cantabria, “sendo estables, competitivos e facendo un bo partido como fomos moitas veces no noso campo temos posibilidades”, completó.

El Rayo Cantabria llega como 14º clasificado, con 11 puntos menos que los carballeses, pero en esta segunda vuelta ha demostrado su capacidad de competir, empatando con equipos como el Marino de Luanco, la Gimnástica Segoviana o el Numancia.

A por los puntos

No se lo pondrán fácil a los locales, que tendrán que sacar su mejor versión para darle a su afición una victoria en casa 57 días después, ya que su último triunfo en As Eiroas fue el 20 de diciembre ante el Sámano (1-0).

“Dentro de ser un filial, ten as cousas claras cando teñen o balón, teñen moitos xogadores por dentro para desaxustar, con moita profundidade e agresivos no último tercio, ademais de ter un bo contraataque”, cuenta Lamas sobre su rival. Además, el conjunto cántabro se reforzó con seis jugadores en el mercado de invierno.

Por su parte, el Bergantiños ha incorporado a dos nuevos futbolistas, además de Asier Grande, con el objetivo de mejorar la eficacia ofensiva. Javier Romano y Pedro Ramos podrían estrenarse ante su afición y, si hay suerte, aportar alguna alegría en forma de gol en un momento clave de la temporada para seguir peleando por los puestos altos.