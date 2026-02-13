Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Calvo Xiria gana el primer derbi del fin de semana ante el Culleredo

Los carballeses se imponen por 33-27 y consolidan su posición entre los primeros puestos

Laura Rodríguez
13/02/2026 20:38
Una jugada del partido entre el Calvo Xiria y el Culleredo | mar casal
Una jugada del partido entre el Calvo Xiria y el Culleredo | mar casal
El Calvo Xiria logró el jueves una victoria clave ante el Bm Culleredo por 33-27, un triunfo que refuerza la posición de los carballeses en la zona alta. 

La primera mitad fue muy equilibrada, con acciones destacadas de Julián García y Samuel Veiga para el Xiria, mientras que Pedro Pereira e Iván Sánchez mantenían la presión del Culleredo (14-15 al descanso). 

En la segunda parte, el Xiria logró imponer su ritmo gracias a los contraataques liderados por Dani Periscal y Jorge Bouzas, mientras la defensa local cerraba espacios y frenaba los intentos visitantes, incluidos los lanzamientos desde siete metros. 

Julián volvió a ser decisivo, no solo anotando, sino generando oportunidades para sus compañeros. En este encuentro también debutó el juvenil Marcos Varela, lo que demuestra el buen trabajo del equipo filial.

Duelo femenino

Hoy será el turno del equipo femenino, que milita en Primera Autonómica. Se medirá al BM Xallas en el Vila de Noia, a las 19:30 horas, en un derbi comarcal que siempre garantiza emoción e intensidad, y en el que ambos equipos buscarán prolongar sus dinámicas positivas. 

