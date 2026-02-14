El Basket Xiria sigue intratable en el Vila de Noia

Xiria-Chantada Raúl López

El Calvo Basket Xiria se impuso este sábado con comodidad al Ucoga Seguros Chantada (96-70), en un partido que dominó desde el principio, llegando a tener ventajas por encima de los treinta puntos. Los de Héctor Méndez suman ya catorce victorias en una liga en la que han convertido el Vila de Noia en un auténtico fortín, del que no se ha escapado ningún punto. A

Comenzaban muy bien el encuentro los locales, poniéndose con 12-0 en el marcador. El primer cuarto finalizó con 31-19, en tanto que en el segundo el Xiria doblaba a su rival (28-14), llegando así al descanso con 59-33. El dominio carballés continuó en la segunda parte, en la que se hizo con el tercer cuarto por 24-16, entrando en el último período con el partido ya prácticamente decidido. El último cuarto fue para el Chantada por 13-21.

En cuanto a las estadísticas del partido, cabe destacar la figura de Carlos Varela, MVP local, con 22 puntos, siete rebotes y seis asistencias en los 28 minutos en los que estuvo en la pista. El máximo anotador del encuentro fue el visitante Cristian Iglesias, con 30 puntos.

En lo que respecta a los triples, el Xiria logró una efectividad del 38% (anotó 20 de 52) por un 24% de su rival. En los lanzamientos de tiros libres la eficacia local fue del 63% (encestó 14 de 22) por un 43% del Chantada. El Xiria estuvo mejor también en asistencias, con 22 por 14 de su contrincante, mientras que ambos conjuntos fueron parejos en los rebotes, con 41 cada uno. El cuadro local contabilizó 14 balones robados por cinco del rival y nueve perdidos frente a los 20 del Chantada.