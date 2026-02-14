Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Camariñas visita Fisterra en búsqueda de algo positivo

El derbi costero y el Bastavales-Castriz abren la jornada del domingo, mientras que el Club do Mar se mide al Cacheiras. Hoy, el Muxía se impuso al Esteirana por 4-1

Laura Rodríguez
14/02/2026 22:08
El Muxía ganó hoy a la Esteirana y finaliza el sábado líder con 42 puntos
El Muxía ganó hoy a la Esteirana y finaliza el sábado líder con 42 puntos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El equipo de Juan Cabrejo lleva tres jornadas consecutivas sin poder sumar puntos y hoy, en el Arasolís (17.00), tendrá una nueva cita exigente para intentar conseguir algo positivo. 

A pesar de los diez puntos que separan a los camariñáns, 13º en la tabla con 24 puntos, de los fisterráns, 17º con 14, los derbis costeros acostumbran a sacar una garra especial. 

Los de Fisterra llegan a este duelo con dinámica positiva: hace dos jornadas ganaron su primer partido del año ante el Tordoia, mientras que en la pasada jornada no pudieron acabar el encuentro ante el Boimorto, que se suspendió en el minuto 51 por el mal estado del terreno de juego. 

Por otro lado, el Castriz viaja para medirse al Bastavales (17.00) con la meta de sumar por sexta jornada consecutiva algún punto. La distancia en la clasificación es mínima, solo dos puntos. 

Al Club do Mar también le toca viajar hasta Teo para medirse al Cacheiras. Los laracheses llevan dos victorias seguidas e intentarán lograr el “no hay dos sin tres” a las 18.30. 

El Cacheiras es actualmente cuarto en la clasificación, pero solo cuatro puntos los separan del conjunto larachés.

El Muxía-Esteirana se jugó ayer en A Arliña (4-1). Los de Sergio Lema, Pataca, siguen invencibles y suman seis victorias consecutivas

Los muxiáns abrieron el marcador en el minuto 18 con un gol de Fran Moreira, y el juvenil del equipo esteirán, Pablo Fernández, empató poco después. Ya en la segunda parte, los tantos de Manuel Martínez y otros dos de Fran Moreira dieron los tres puntos a los locales. El Muxía cierra el sábado en primera posición con 42 puntos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Iván Andrade y Maruxa Suárez posan en el nuevo photocall

Carballo estrena un mural vegetal para las fotos de boda
Redacción
Voluntarios este sábado en la playa do Lago de Camariñas

Los temporales evidencian el problema de los residuos en el mar
EFE
Xiria-Chantada

El Basket Xiria sigue intratable en el Vila de Noia
Redacción
En la ida ganó el Órdenes 2-3

Órdenes-Sofán, Victoria-Dumbría y Paiosaco-Burela, los duelos de la jornada
Raúl Ameneiro