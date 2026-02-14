El Camariñas visita Fisterra en búsqueda de algo positivo

El Muxía ganó hoy a la Esteirana y finaliza el sábado líder con 42 puntos Cedida

El equipo de Juan Cabrejo lleva tres jornadas consecutivas sin poder sumar puntos y hoy, en el Arasolís (17.00), tendrá una nueva cita exigente para intentar conseguir algo positivo.

A pesar de los diez puntos que separan a los camariñáns, 13º en la tabla con 24 puntos, de los fisterráns, 17º con 14, los derbis costeros acostumbran a sacar una garra especial.

Los de Fisterra llegan a este duelo con dinámica positiva: hace dos jornadas ganaron su primer partido del año ante el Tordoia, mientras que en la pasada jornada no pudieron acabar el encuentro ante el Boimorto, que se suspendió en el minuto 51 por el mal estado del terreno de juego.

Por otro lado, el Castriz viaja para medirse al Bastavales (17.00) con la meta de sumar por sexta jornada consecutiva algún punto. La distancia en la clasificación es mínima, solo dos puntos.

Al Club do Mar también le toca viajar hasta Teo para medirse al Cacheiras. Los laracheses llevan dos victorias seguidas e intentarán lograr el “no hay dos sin tres” a las 18.30.

El Cacheiras es actualmente cuarto en la clasificación, pero solo cuatro puntos los separan del conjunto larachés.

El Muxía-Esteirana se jugó ayer en A Arliña (4-1). Los de Sergio Lema, Pataca, siguen invencibles y suman seis victorias consecutivas.

Los muxiáns abrieron el marcador en el minuto 18 con un gol de Fran Moreira, y el juvenil del equipo esteirán, Pablo Fernández, empató poco después. Ya en la segunda parte, los tantos de Manuel Martínez y otros dos de Fran Moreira dieron los tres puntos a los locales. El Muxía cierra el sábado en primera posición con 42 puntos.