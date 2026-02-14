Vuelve la Copa da Costa para celebrar el carnaval

Duelo en el Muxía-Camariñas hace una semana Marina Busto

La jornada de fútbol de este fin de semana se traslada al Martes de Carnaval, día en el que se celebrarán seis de los partidos de octavos de final de la LXI Copa da Costa. Los otros dos encuentros ya se jugaron el viernes y el sábado.

El Castriz venció al Xallas en un derbi con mucha afluencia y un ambiente muy emocionante, típico de los derbis, y más si son coperos.

El resultado estuvo abierto hasta el final: los locales se adelantaron en A Fontenla con un gol de Bryan García que les dio ventaja al descanso (1-0). Al poco de empezar la segunda parte, los goles de Anxo Veiga y Fabio Blanco pusieron al Castriz por delante, y aunque Sergio Prego, Doro, logró empatar, el tanto de Marcos Mouro en el minuto 80 dio el pase a cuartos al Castriz por 2-3.

En el otro encuentro, el Porteño se impuso al Volantes de Baños por 0-4, con tres goles de Bruno Romero Silva y uno de Jesús López, Yuyo.

Duelos interesantes

La tarde comenzará con un derbi de Primera Galicia entre Muxía y Camariñas (16.30), que volverán a enfrentarse una semana después en un contexto distinto, con el aliciente de la Copa.

El Laxe recibe al Zas a las 17.00, mientras que a la misma hora el Oza intentará dar la sorpresa ante el Sofán, que juega tres categorías por encima.

A las 18.00, el Malpica recibe al Fisterra, un partido que puede estar ajustado: segundo de Segunda contra el penúltimo de Primera.

El Corme viajará hasta Monte Louro a las 19.00 para intentar revertir el último resultado de su duelo en liga y seguir avanzando en la Copa.

La jornada se cerrará con el Outes-Cabana a las 19.45, dos equipos igualados en la liga, pero solo uno podrá pasar de ronda.