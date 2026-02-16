El Bergantiños pierde solidez atrás

El lateral rojillo Sola tratando de marcharse de un jugador cántabro Raúl López Molina

Un Bergantiños que no tuvo su día en defensa cayó por 3-4 en su campo ante un Rayo Cantabría que en las ventidós jornadas anteriores aún no había conseguido ganar como visitante.

Para los carballeses fue su tercera derrota en lo que va de temporada en As Eiroas y la octava en el cómputo global.

El traspiés se suma al sufrido el fin de semana anterior en su visita al Atlético Astorga, en donde los de Simón Lamas cayeron por un contundente 3-0 luego de un encuentro disputado en un campo que estaba impracticable por la gran cantidad de lluvia y nieve caída durante la jornada.

Las dos derrotas consecutivas cortaron de raíz lo que parecía el inicio de la remontada rojilla tras el triunfo logrado en la jornada 21 en Langreo (0-1).

Ese marcador cortó la crisis de resultados que arrastraba el equipo desde enero, mes en el que solo sumó un punto en cuatro jornadas.

Ante Astorga y Rayo Cantabria los rojillos encajaron tantos goles, siete, como en los nueve encuentros anteriores, toda vez que la solidez defensiva era una de las señas de identidad de un conjunto rojillo que hasta entonces había conseguido dejar su portería a cero hasta en nueve ocasiones.

El propio Simón Lamas reconocía en la comparecencia de prensa posterior al choque ante el conjunto cántabro que urge recuperar de nuevo esa fiabilidad atrás.

Para el técnico lucense la clave del encuentro estuvo en el nivel de acierto del rival de cara a portería y en que “nosotros dimos sensación de mucha fragilidad defensiva, algo que hace dos o tres semanas no nos ocurría. Tenemos que volver a ser un equipo compacto atrás y defender mejor situaciones de uno contra uno”.

El preparador incide asimismo en que varios de los goles cántabros llegaron con 7, 8 e incluso 9 jugadores del Bergantiños situados por detrás del balón.

“Hasta ahora encajábamos poco y dábamos sensación de mucha entereza defensiva y, por contra, el problema lo teníamos en ataque. Este domingo ocurrió todo lo contrario: Fuimos capaces de generar mucho arriba y marcamos tres goles, pero no nos llegó para ganar. El rival con muy poco conseguía igualar lo que nosotros hacíamos con balón. En ataque hicimos muchas cosas bien, con buenos momentos en los que generamos bastante peligro, pero el Rayo Cantabria tuvo mucho más acierto y tengo la sensación de que, cada vez que llegó, fue capaz de hacernos gol”, dice.

Lamas defiende el trabajo realizado durante la semana y destaca que, a pesar de la derrota, “el equipo dio sensación de competir”, aunque se vio lastrado “no sé si por errores individuales o por situaciones en las que lo pudimos hacer mucho mejor”.

El técnico lucense hace un llamamiento a la tranquilidad diciendo que “ni hace dos meses éramos tan buen equipo como todos nos creíamos, ni ahora somos un desastre.

Los jugadores trabajan bien, quizás mejor que nunca y a mi el equipo me transmite impresiones positivas, por más que a nivel defensivo este domingo diésemos sensaciones que no son propias de nosotros ni de un equipo que aspire a ganar en esta categoría”.

También valora la mejoría experimentada en la vertiente ofensiva: “Creo que hicimos muchas cosas bien en este apartado, cosas que nos estaban costando en las últimas semanas, al punto de que a nivel ofensivo el bagaje global del partido fue bastante alto".

Visita al campo de la Gimnástica Segoviana

Los carballeses afrontan un desplazamiento complicado el próximo fin de semana. Los de Lamas visitan el Municipal de la Albuera, en donde les espera una Gimnástica Segoviana que marcha tercera en la tabla con 42 puntos, cuatro menos que Oviedo Vetusta y Fabril, que ocupan las dos primeras posiciones.

En la jornada 14 de la primera vuelta los segovianos llegaban a Carballo en todo lo alto de tabla, pese a lo cual cayeron derrotados por 3-1 por un Bergantiños que peleaba entonces por meterse en los puestos que dan derecho a disputar el playoff de ascenso.

El héroe de aquel partido fue el añorado mediapunta catalán Marc Marruecos, autor de los tres goles de los carballeses en una primera mitad en la que los rojillos ofrecieron un auténtico recital.

El buen hacer del goleador Marru en toda la primera vuelta explica su marcha al fútbol catarí.