Diario de Ferrol

Deportes

Jornada positiva para Paiosaco, Sofán y Dumbría

Los de la localidad de la feria se alejan del descenso, los carballeses tienen a tiro los puestos de playoff  y los dumbrieses refuerzan su moral para salir de las plazas de peligro

Redacción
16/02/2026 20:32
Tanto Dumbría como Paiosaco, en la imagen en el derbi de hace unas semanas, sumaron tres puntos
Tanto Dumbría como Paiosaco, en la imagen en el derbi de hace unas semanas, sumaron tres puntos
Raúl López Molina
Dos victorias y un empate fue el balance obtenido el pasado fin de semana por los equipos de Bergantiños y Fisterra que militan en Preferente Futgal, lo que les permite seguir luchando por sus respectivos objetivos. 

El Sofán arrancó un punto (0-0) en su visita al Órdenes, otro de los equipos punteros de la categoría. 

Los de Pablo Torreira llevaron el peso del partido y dispusieron de más ocasiones, incluidos dos remates a la madera de Julián e Iván en la primera mitad. 

El dominio visitante continuó tras el descanso, con lo que el punto sumado le supo a poco a un conjunto carballés que está a 1 punto de los puestos de playoff. 

El Paiosaco, por su parte, se impuso por 3-0 al Burela, lo que le permite poner 7 puntos de distancia con los puestos de descenso y situarse a tan solo 4 de las plazas de promoción. 

Los goles fueron obra de Iván Amor, que ya lleva 9, Jorge Raña y Dani Carnota. 

No menos importante fue el triunfo del Dumbría en el campo del Victoria FC (2-3). 

Los 3 puntos dan aire a los de Pablo Conde y suponen un refuerzo anímico importante para seguir luchando por superar el mal momento que atravesaba el equipo, que sigue en puestos de descenso. 

Los goles fueron obra de Sergio Fernández y Diego Estévez (2)

