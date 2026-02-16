Jornada positiva para Paiosaco, Sofán y Dumbría

Tanto Dumbría como Paiosaco, en la imagen en el derbi de hace unas semanas, sumaron tres puntos Raúl López Molina

Dos victorias y un empate fue el balance obtenido el pasado fin de semana por los equipos de Bergantiños y Fisterra que militan en Preferente Futgal, lo que les permite seguir luchando por sus respectivos objetivos.

El Sofán arrancó un punto (0-0) en su visita al Órdenes, otro de los equipos punteros de la categoría.

Los de Pablo Torreira llevaron el peso del partido y dispusieron de más ocasiones, incluidos dos remates a la madera de Julián e Iván en la primera mitad.

El dominio visitante continuó tras el descanso, con lo que el punto sumado le supo a poco a un conjunto carballés que está a 1 punto de los puestos de playoff.

El Paiosaco, por su parte, se impuso por 3-0 al Burela, lo que le permite poner 7 puntos de distancia con los puestos de descenso y situarse a tan solo 4 de las plazas de promoción.

Los goles fueron obra de Iván Amor, que ya lleva 9, Jorge Raña y Dani Carnota.

No menos importante fue el triunfo del Dumbría en el campo del Victoria FC (2-3).

Los 3 puntos dan aire a los de Pablo Conde y suponen un refuerzo anímico importante para seguir luchando por superar el mal momento que atravesaba el equipo, que sigue en puestos de descenso.

Los goles fueron obra de Sergio Fernández y Diego Estévez (2)