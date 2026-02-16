Muxía-Camariñas, duelo estrella de octavos de la Copa da Costa

El Cabana, que hoy se mide al Outes, eliminó en la ronda anterior al Coristanco Raúl López Molina

Este Martes de Entroido se disputa la ronda de octavos de final de la Copa da Costa.

Los vencedores de los distintos enfrentamientos a partido único se clasificarán para cuartos de final, en los que ya se han metido el Castriz tras su victoria ante el Xallas (2-3) y el Porteño, que dejó en la cuneta al Volantes de Baño (0-4).

Uno de los emparejamientos más atractivos es el derbi Muxía-Camariñas (Arliña, 16.30).

Los locales, actuales colíderes de su grupo de 1ª Futgal, parten como favoritos, aunque en un encuentro copero y de rivalidad cualquier cosa puede pasar.

En la liga el partido jugado en Muxía acabó con 0-0 y en la segunda vuelta en el Vicente Carril ganaron los muxiáns por 0-2.

Otro choque de rivalidad es el Oza-Sofán (O Carral, 17.00). Los de Sofán, que en la ronda anterior eliminaron al Dumbría, son los grandes favoritos para el título pero les espera un rival que lidera su grupo de Tercera Futgal y que no tiene nada que perder.

Además, los del litoral carballés se sentirán como en casa dado que sus partidos como local los juegan en O Carral.

Igual de atractivo se presenta el Malpica-Fisterra (Pedra Queimada, 18.00).

Los fisterráns militan una categoría más arriba pero los malpicáns están luchando por el título en la Liga da Costa y tienen muchas esperanzas depositadas en el torneo copero.

En el Laxe-Sporting Zas (Municipal Rogelio Martínez, 17.00) son favoritos los visitantes, aunque no podrán confiarse ante un Laxe que pese a su condición de Tercera Futgal está en un gran momento y tampoco hay que olvidar que en la ronda anterior dejó en la cuneta a todo un histórico como el CD Baio.

De pronóstico más incierto se presenta el Monte Louro-Corme (Agra de Filgueira, 19.00 horas).

En dieciseisavos los muradanos eliminaron al Baíñas (0-4), mientras que el Corme dio muestras de su potencial al echar fuera del torneo a un rival de categoría superior como el Esteirana (5-1).

Por último, las fuerzas parecen estar de lo más igualadas en el Outes-Cabana (Municipal de Cunchido, 19.45).

Los dos equipos militan en la Liga da Costa, en la que marchan empatados a puntos en los puestos quinto y sexto.

El factor campo va a tener un peso muy importante en esta eliminatoria.

En la ronda anterior los de A Serra dejaron en la cuneta al Camelle (1-2), mientras que los cabaneses se impusieron con contundencia (1-5) al entonces líder de Tercera Futgal de la Costa, el Coristanco.

Copa de A Coruña

Este martes también se disputan los dieciseisavos de la Copa da Coruña, con varios equipos de la zona en liza.

El Xuventude Laracha recibe en su campo (17.00 horas) al Oza Juvenil, mientras que los Paiosaco, Club do Mar y Queixas se juegan su suerte a domicilio.

Los de la localidad de la feria viajan a Pastoriza (12.00); los de Caión lo hacen en el campo del Liceo de Monelos (12.00); y finalmente, el Queixas se juega el pase en el campo del Vizoño, partido que arrancará a las 18 horas.