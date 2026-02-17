Mi cuenta

El Muxía fue muy superior al Camariñas en la ronda de octavos de la Copa da Costa

Los locales ya ganaban 3-0 antes de cumplirse el minuto 20 y poco después los camariñanes quedaron en inferioridad al ser expulsado su delantero Djibril

Manuel Froxán Rial
17/02/2026 22:25
Djibril, delantero del Camariñas, fue expulsado en el minuto 34
Djibril, delantero del Camariñas, fue expulsado en el minuto 34
Raúl López Molina
La ronda de octavos de la Copa da Costa no deparó grandes sorpresas. 

Lo más llamativo de la misma fue la contundencia con la que Muxía y Malpica se impusieron al Camariñas (4-0) y al Fisterra (4-1), si bien la eliminatoria disputada en Pedra Queimada no se decantó hasta el tramo final. 

El campo de Arliña registró una gran entrada para presenciar el derbi entre el Muxía y el Camariñas. 

La incertidumbre duró muy poco toda vez que antes de cumplirse los primeros veinte minutos de juego los locales ya mandaban por 3 goles a 0. 

El primero fue obra de Adrián Alcaina y los dos siguientes del goleador Manu Nogueira, quien consiguió su doblete en el corto intervalo de dos minutos. 

Si ya estaban mal, las cosas se agravaron todavía más para los “palilleiros” en el minuto 34 al quedarse con un jugador menos por expulsión de su goleador Djibril. 

Carlos Antelo completó la goleada a falta de un cuarto de hora para el final. 

Mucho más igualado estuvo el enfrentamiento entre el Malpica y el Fisterra (4-1). 

Los locales empezaron adelantándose al filo de la media hora gracias a un gol de Raúl Rodríguez. 

En los primeros compases de la segunda mitad empató Daniel Martínez para los fisterráns, pero apenas cinco minutos después Francisco José volvió a adelantar a los locales. 

En los minutos finales y ya con un Fisterra al que no le quedaba otra que arriesgar en busca del empate, dos nuevos goles de Fabián Andrés y Cristian dictaron sentencia. 

En O Carral Oza y Sofán protagonizaron otro derbi en el que también hubo mucho ambiente en las gradas. 

Pese al 0-3 final, el Oza plantó cara y no se rindió hasta el final. Iván Parafita y Joel fueron los goleadores de la S.D. Sofán. 

El Laxe-Sp. Zas fue el único enfrentamiento que requirió de lanzamientos de penalti, tras finalizar el tiempo reglamentario con 1-1.

Brais Simal adelantó a los locales y Fran Gavín restableció las tablas. Desde el punto fatídico los zasenses estuvieron más acertados (2-4). 

El Corme por su parte, no tuvo mayores problemas para superar al Monte Louro, al que derrotó por 0-4 con un hat-trick de Lucas Rial y otra diana de Borja Torrado. 

El último encuentro en finalizar fue el Outes-Cabana, que fue todo un festival goleador al punto de acabar 3-7. 

Los cabaneses Brais y Migui lograron sendos “hat-trick” y el otro gol visitante lo marcó Xabi. 

Copa de A Coruña

El Martes de Entroido también fue la fecha elegida para la disputa de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de A Coruña, en la que había en liza cuatro equipos de la zona. 

Al final, tres de ellos–Paiosaco, Club do Mar y Xuventude Laracha– continúan adelante, mientras que el Queixas cercedense quedó apeado ante el Vizoño (2-1). 

El equipo de la localidad de la feria jugó en el Municipal de Pastoriza, en donde no tuvo mayores problemas para imponerse por 0-7, luego de un partido en el que al descanso ya mandaban por 0-5. 

Los goleadores fueron Pablo Rodríguez, David, Cristian (2), Andrés y Noel (2). 

En la próxima ronda se medirán al Once Caballeros. 

También el Club do Mar se impuso al Liceo Monelos por 3-6, tras marcharse al descanso con las espadas en todo lo alto (2-2). 

Los caioneses tuvieron que emplearse a fondo y no respiraron tranquilos hasta el final. 

En octavos de final se enfrentarán al vencedor del Curtis-Cambre.

 El Xuventude Laracha fue más certero que el Oza Juvenil en los lanzamientos de penalti (5-4) luego de que los 90 minutos de juego acabasen con empate a un gol.

