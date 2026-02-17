El Xallas encadena dos triunfos seguidos y se aleja del descenso

El Bergantiños Femenino B ganó con autoridad, 0-3, en el campo del San Lázaro Cedida

El pasado fin de semana en categoría femenina solo hubo competición en Primera División Gallega y en Segunda.

Uno de los equipos de la jornada en Primera fue el Xallas por cuanto encadenó su segundo triunfo consecutivo, que le permite aumentar su colchón con los puestos que conllevan la pérdida de categoría.

Después de imponerse siete días atrás al Atlético San Pedro en A Fontenla por 3-2, el pasado domingo hicieron lo propio en el feudo del Sporting Burgo por 0-3.

Claudia Espasandín abrió el marcador nada más empezar y antes de llegarse al descanso Graciela y Paula dejaron el choque visto para sentencia.

Las de Santa Comba son ahora décimas con 17 puntos, dejando las dos últimas plazas que abocan al descenso a 7 puntos de distancia.

En el Grupo I de Segunda División lo más relevante fue la importante victoria cosechada por el Muxía ante la SCD Milagrosa, equipo al que derrotó por 3-5.

Las visitantes no dieron opción a sus rivales, al punto de que en el minuto 46 ya ganaban por 0-3 con goles de Raquel, Barca Toba y Eva Leis.

Ángela recortó distancias poco después, pero en un nuevo arreón las muxianas cortaron cualquier intento de reacción con dos nuevos tantos de Barca Toba y Laura Doce.

La relajación visitante permitió a las lucenses maquillar el resultado al final.

El Bergantiños B también ganó fuera, concretamente en el campo de la SD San Lázaro (0-3).

Andrea Lamas, María Tojo y Carmen Santos fueron las goleadoras rojillas.

El Dumbría no quiso ser menos y sumó los tres puntos en su visita al campo del Unión Campestre (1-2).

Fue un partido bastante igualado en el que la figura del conjunto visitante, que empezó perdiendo, fue Carla Recarey, autora de los dos goles de su equipo.

El 1-2 definitivo llegó a diez minutos del final.

El Corme recibía en esta jornada al líder Tordoia, al que le puso las cosas muy difíciles pese a acabar perdiendo por 1-2 y acabar el partido en inferioridad numérica debido a la expulsión por doble amarilla de Ana María Suárez (min. 82).

Las visitantes marcaron dos goles muy pronto pero las cormelanas no tiraron la toalla y recortaron distancias mediada la segunda mitad por medio de Saskia.

También el Cee encajó muy pronto cuatro goles ante el Victoria CF C, que acabaría llevándose el triunfo por 3-5.

Por último, la Esteirana derrotó por 2-0 al Cultural Maniños, con goles de Rut y Melania.

Con estos marcadores Tordoia y Muxía son colíderes con 52 puntos; el Bergantiños es tercero con 45 y Corme y Dumbría, sextas y séptimas con 32 y 31, respectivamente.

A continuación se sitúa la Esteirana con 27 y el Cee con 26.