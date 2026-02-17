Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Tablas en el duelo de División de Honro de Veteranos entre el San Ramón y el Atlético Carballo

El tropiezo del líder no fue aprovechado por el San Román, que cayó derrotado en Castriz

Redacción
17/02/2026 18:33
El Zas derrotó al San Lorenzo por 3-2 y continúa tercera en la tabla
El Zas derrotó al San Lorenzo por 3-2 y continúa tercera en la tabla
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El partido de la jornada entre el San Ramón y el Atlético Carballo de División de Honor de Veteranos se saldó con un empate (2-2).

Empezaron adelantándose los visitantes por medio de José L. Fernández, pero el San Ramón le dio la vuelta con dos goles de Mario Rodríguez. 

A 7 del final, de nuevo José L. Fernández estableció el 2-2 definitivo. 

El tropiezo del líder no fue aprovechado por sus vecinos de San Román, que cayeron por 2-1 en Castriz. 

Martín e Iván adelantaron a los de Santa Comba y el tanto visitante llegó ya en el descuento. 

Sí ganó el Zas al San Lorenzo por 3-2, por lo que empata a puntos con el San Román. 

Los goles locales fueron obra de Martín (2) y Braulio; para los de Verdillo marcaron Juan y Marcos. 

El derbi entre el Razo y el Oza finalizó 2-1. Suso Docampo marcó los del Razo y Rubén hizo el gol visitante. 

Meritorio fue también el triunfo logrado por el colista Buño ante el Soneira (3-0), con goles de Dani Calvete, Ángel y Ricardo. 

Por último, el Dumbría superó por 2-0 al Ponteceso (Jesús e Iván) y el Cances ganó en Coristanco con un solitario gol de Miguel Ángel (0-1). 

En Primera División los favoritos no fallaron. 

El líder Corme ganó con autoridad, 0-3, en Sofán (Diego, José Antonio y Manuel). 

Por idéntico marcador (0-3) se impuso A Piña al Mazaricos (Jhony, Alejandro y David). 

Más contundente se mostró todavía el Cabana al golear por 6-0 al Dep. Carballo (Pablo-3, Diego-2 y Marcos). 

El Malpica ganó por la mínima, 1-0 (Eloy), al Bertoa; el Nantón sucumbió en su casa ante el Leiloio por 1-2 (Juan Sande/ Marco Aurelio-2): y finalmente, Soandres y Fisterra igualaron a 1 (Germán David/Óscar José).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Comparsa Os da Charca, ganadora en Fisterra

El Entroido llena la comarca de color, música y diversión con el protagonismo en los concursos de A Laracha y Fisterra
Redacción
Djibril, delantero del Camariñas, fue expulsado en el minuto 34

El Muxía fue muy superior al Camariñas en la ronda de octavos de la Copa da Costa
Manuel Froxán Rial
Los tres ediles nacionalistas de Laxe

El BNG de Laxe pide que se corrijan las deficiencias de la máquina de climatización del salón de actos
Redacción
Merce Barrientos, portavoz del BNG de Muxía

Los nacionalistas de Muxía abogan por mejorar el servicio de TDT, telefonía e internet
Redacción