Tablas en el duelo de División de Honro de Veteranos entre el San Ramón y el Atlético Carballo

El Zas derrotó al San Lorenzo por 3-2 y continúa tercera en la tabla Cedida

El partido de la jornada entre el San Ramón y el Atlético Carballo de División de Honor de Veteranos se saldó con un empate (2-2).

Empezaron adelantándose los visitantes por medio de José L. Fernández, pero el San Ramón le dio la vuelta con dos goles de Mario Rodríguez.

A 7 del final, de nuevo José L. Fernández estableció el 2-2 definitivo.

El tropiezo del líder no fue aprovechado por sus vecinos de San Román, que cayeron por 2-1 en Castriz.

Martín e Iván adelantaron a los de Santa Comba y el tanto visitante llegó ya en el descuento.

Sí ganó el Zas al San Lorenzo por 3-2, por lo que empata a puntos con el San Román.

Los goles locales fueron obra de Martín (2) y Braulio; para los de Verdillo marcaron Juan y Marcos.

El derbi entre el Razo y el Oza finalizó 2-1. Suso Docampo marcó los del Razo y Rubén hizo el gol visitante.

Meritorio fue también el triunfo logrado por el colista Buño ante el Soneira (3-0), con goles de Dani Calvete, Ángel y Ricardo.

Por último, el Dumbría superó por 2-0 al Ponteceso (Jesús e Iván) y el Cances ganó en Coristanco con un solitario gol de Miguel Ángel (0-1).

En Primera División los favoritos no fallaron.

El líder Corme ganó con autoridad, 0-3, en Sofán (Diego, José Antonio y Manuel).

Por idéntico marcador (0-3) se impuso A Piña al Mazaricos (Jhony, Alejandro y David).

Más contundente se mostró todavía el Cabana al golear por 6-0 al Dep. Carballo (Pablo-3, Diego-2 y Marcos).

El Malpica ganó por la mínima, 1-0 (Eloy), al Bertoa; el Nantón sucumbió en su casa ante el Leiloio por 1-2 (Juan Sande/ Marco Aurelio-2): y finalmente, Soandres y Fisterra igualaron a 1 (Germán David/Óscar José).