Daniel Remuiñán da el salto a la categoría reina con un Skoda Fabia Rally2 Evo

Vehículo con el que competirá el piloto larachés Cedida

Tras destacar por su velocidad y regularidad en la GR Yaris Cup Spain, donde llegó a liderar el trofeo nacional, el piloto larachés Daniel Remuiñán mantendrá su progresión dando este año el salto a un vehículo de la categoría Rally2. Para este ambicioso proyecto en el certamen autonómico, el equipo contará con un Skoda Fabia Rally2 Evo, una de las monturas más competitivas y fiables del panorama internacional.

A su derecha se sentará de nuevo el rianxeiro Álvaro Cerqueiras, quien llega tras proclamarse campeón de España de Copilotos júnior en el S-CER, consolidando una de las duplas con mayor proyección del automovilismo gallego.

La temporada 2026 arrancará con una cita de máximo nivel: el 30º Rallye de A Coruña, que además cuenta con la validez internacional del TER - Tour European Rally. Para Remuiñán y Cerqueiras, esta primera cita será clave para el aprendizaje y la puesta a punto del Skoda Fabia Rally2 Evo, con el objetivo de rodar lo más cerca posible de los equipos de cabeza y comenzar a sumar puntos importantes de cara a la clasificación general del campeonato.

Daniel Remuiñán está entusiasmado ante una nueva temporada: “Afronto esta 2026 con la mayor ilusión de mi carrera deportiva. Dar el salto a un Skoda Fabia Rally2 Evo es un sueño cumplido, pero también una gran responsabilidad. Después de lo aprendido el año pasado, sentimos que este era el momento natural para subir un peldaño y medirnos en la categoría reina del gallego”. E”l Rallye de A Coruña va a ser un bautismo de fuego espectacular. Nuestro objetivo inicial es ir de menos a más”, afirma el piloto larachés.