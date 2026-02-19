El SAL afronta las finales de la temporada de piscina

Deportistas de Salvamento Acuático Laracha Cedida

El Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) encara un intenso calendario de competiciones en las próximas semanas, en las que se decidirán los campeonatos autonómicos y las fases finales de la Liga Española de Clubes, cerrando así la temporada oficial de piscina antes del inicio de las pruebas de playa.

Este sábado se celebra en la piscina de Riazor (A Coruña) el Campeonato Gallego Infantil de Piscina, una de las citas más destacadas de la categoría base a nivel autonómico.

La jornada dará comienzo a las 9:30 horas con el calentamiento previo, iniciándose posteriormente la competición oficial.

También en Riazor, el domingo tendrá lugar el Festival Alevín, una jornada pensada para seguir fomentando la participación, el aprendizaje competitivo y la convivencia deportiva entre los más jóvenes.

El SAL participará con uno amplio grupo de deportistas infantiles y alevines.

El próximo 28 de febrero se disputará la fase final de la Liga Española de Clubes en la categoría Absoluta, por lo que el SAL viajará a Arteixo para participar en la Segunda División.

Cita en Carballo

El club larachés también acudirá el 1 de marzo al Campeonato Gallego de Piscina Máster que se disputa en Caldas de Reis y al que seguirá el 7 y 8 de marzo el Autonómico Cadete-Juvenil, que tendrá a Carballo como sede.

Finalmente, los días 14 y 15 de marzo tendrá lugar en Ourense el Campeonato Galego de Piscina Júnior y Absoluto, que cerrará la temporada de piscina 2024-2025.

El SAL afronta este calendario con la máxima ilusión, compromiso y ambición deportiva.