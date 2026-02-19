Iván Rojo: “San Lorenzo y Sofán B nos jugamos mucho en el derbi del próximo domingo”

ritos aunque recuerda que en partidos de este tipo las fuerzas se igualan

Iván Rojo siguiendo la evolución de un partido del San Lorenzo desde la banda Luis González

Con dieciocho jornadas disputadas el San Lorenzo de Verdillo ha cogido una ventaja de 5 puntos al frente de la Liga da Costa, con lo que se postula como el principal candidato en la lucha por el título, si bien no hay que olvidar que quedan todavía por delante tres meses de competición, que se van a hacer muy duros habida cuenta de que hay mucho en juego tanto por arriba como por abajo.

Sin ir más lejos, este domingo (16.30 horas) el líder va a tener una prueba de fuego con motivo del derbi ante sus vecinos del Sofán B.

En la primera vuelta se impuso el San Lorenzo por 1-2 tras empezar perdiendo.

¿Para usted también se trata de un partido especial?

Los es para todos los implicados. Los jugadores de ambos equipos son de la misma generación y llevan tiempo jugando juntos o enfrentándose unos a otros. En mi caso concreto pasa lo mismo. Desde que acabé mi etapa juvenil en el Bergantiños pasé al Sofán, que finalmente fue el equipo en el que más temporadas milité, además de entrenar a distintos equipos de la base.

¿Qué tipo de derbi se imagina?

Es el clásico partido en el que el extra de motivación se da por descontado. Sobre el papel se presenta igualado ya que los dos equipos nos jugamos mucho, nosotros para seguir en la lucha por el título y ellos para poner tierra de por medio con el descenso. El Sofán B ya nos lo puso difícil en la primera vuelta y ahora mismo está en fase de crecimiento, al punto de que viene de ganarle al Xallas, un equipo ante el que, por cierto, nosotros perdimos”.

¿Rechaza entonces el papel de favorito que, a priori, se le asigna a su equipo?

No. Es indudable que la clasificación está ahí y que unos y otros peleamos por objetivos distintos. Además, nosotros en casa estamos fuertes, al punto de que no perdemos desde febrero del año pasado, pero no es menos cierto que en un derbi todo se iguala mucho más.

¿Hay mucha diferencia entre estos partidos de rivalidad de ahora y los de antes?

Tuve la suerte de vivir varios y no son lo mismo, menos aun en este caso al tratarse del Sofán B y no del A, pero siguen viviéndose con pasión porque los campos de unos y otros están apenas a cien metros de distancia. En cualquier caso, sigue tratándose de una rivalidad sana, algo que conviene destacar”.

¿Qué es lo que más le preocupa del Sofán B?

El colectivo en general. Son un equipo joven, que atraviesa un buen momento y que, a nivel de individualidades, arriba cuenta con jugadores como Isma y Adrián Vázquez, que ya debutaron con el primer equipo.

La apuesta por la juventud también es uno de los rasgos distintivos del San Lorenzo...

Sí, salvo Taibo que tiene 30 años, la media de edad del resto es de 22-23 años y con más savia nueva empujando por abajo ya que el equipo juvenil, en su segunda temporada de existencia, está a un punto de asegurar su presencia en la fase de ascenso a Liga Gallega a falta de dos jornadas.

¿Cómo está viendo la lucha por el título en la Costa?

Muy abierta. Entre el segundo y el octavo hay apenas seis puntos y cualquiera se puede descolgar o engancharse a la pelea por el título, incluido un Porteño que creo tiene equipo para ello. La clave va a ser mantener la regularidad por lo que nuestro objetivo es seguir haciendo de As Pedreiras un fortín y rascar fuera todos los puntos que podamos.

¿Qué pasó en la Copa?

En dieceseisavos nos tocó el Muxía que está haciendo una temporada espectacular en 1ª Futgal y nos eliminó en los penaltis luego de que los los 90 minutos de juego finalizasen con 0-0. Toca quedarse con el lado positivo: Tenemos una plantilla corta y la eliminación nos ha permitido centrarnos en la liga.