Deportes

Basket Xiria debe frenar al pívot Djiguy Diarra si quiere salir airoso de su visita a Oviedo

Los dos equipos están empatados a puntos y son los inmediatos perseguidores del líder, el Marínpeixegalego 

Manuel Froxán Rial
20/02/2026 21:58
Una jugada del partido ante el Rosalía
Una jugada del partido entre Basket Xiria y  Rosalía
Raúl López
El Calvo Basket Xiria afronta este sábado un importantísimo partido en sus aspiraciones de estar metido hasta el final en la lucha por hacerse con el título de campeón del grupo. 

Los carballeses juegan en la pista de un Universidad de Oviedo (19.00 horas) que marcha tercero en la tabla, empatado a puntos con los de Héctor Méndez y, a 1 de distancia del líder, Marínpeixegalego. 

Los puntos en juego son vitales en este enfrentamiento entre rivales directos. 

En la cita de la primera vuelta los de Carballo fueron claramente superiores a su rival, al que derrotaron por 94-82. 

Este sábado los visitantes lo van a tener muy difícil, entre otras cosas porque el Pabellón Universitario de Oviedo está siendo un fortín casi inexpugnable, al punto de que en lo que va de temporada allí solo ha conseguido ganar un equipo, el Xoborg salmantino. 

Para poder salir victoriosos del envite los jugadores de Héctor Méndez deberán vigilar muy de cerca a Djibuy Diarri. 

El pivot maliense cuenta con experiencia en LEB Plata y es el principal referente tanto ofensivo como defensivo del conjunto ovetense. 

En las dieciocho jornadas que se llevan disputadas ha anotado un total de 214 puntos, el que más de su equipo. 

Le siguen en este apartado Alejandro Gómez con 187 puntos y Miguel Zorrozua con 172. 

El pívot formado en el Club Baloncesto Peñas Huesca es también el máximo reboteador del Universidad de Oviedo. Lleva capturados un total de 205 y le siguen a mucha distancia sus compañeros Jorge Arias, con 75 rebotes, y Fernando Suárez, con 58. 

La cita llega en un buen momento para un Basket Xiria que tras la derrota sufrida en Salamanca ante el Xoborg (92-83), reaccionó muy bien imponiéndose hace siete días con mucha claridad al CB Chantada por 96-70.

