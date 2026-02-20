El Bergantiños quiere enderezar el rumbo en su visita a la Segoviana

Javirro en una acción del Bergantiños-Rayo Cantabria Raúl López Molina

Después de los dos traspiés consecutivos sufridos por el Bergantiños, que vinieron a sumarse a un mes de enero nefasto en los que el equipo solo sumó 1 punto de 12 posibles, el conjunto carballés afronta este domingo (Municipal de La Albuera, 12.00) la vigésimo cuarta jornada liguera visitando el difícil campo de la Gimnástica Segoviana, en donde los locales no han perdido en lo que va de temporada.

Los posibilidades de los rojillos ante un rival que lucha por el título, pasan sobre todo por recuperar la solidez defensiva que vino mostrando el equipo hasta hace bien poco.

Y es que la anterior salida a Astorga y el choque en casa del pasado fin de semana ante el Rayo Cantabria se saldaron con sendas derrotas y con la friolera de 7 goles encajados, el 27% de todos los recibidos por el equipo en las veintitrés jornadas que van disputadas.

Esa súbita endeblez defensiva ha hecho que el equipo que dirige Simón Lamas pase a ser el cuarto del grupo que más goles recibe, solo superado por Burgos Promesas, Real Valladolid Promesas y Sámano.

Lamas sigue insistiendo en que el plantel está trabajando bien y se muestra convencido de que pronto volverán al buen camino.

“En los momentos complicados es cuando se ve realmente a los equipos y a los futbolistas de verdad. Creo que estamos preparados para pelear por los 3 puntos el domingo en Segovia”, señala el técnico lucense.

“Queremos recuperar nuestra mejor versión, esa solidez defensiva que vinimos mostrando prácticamente durante toda la temporada, pero sin olvidar lo mucho que hicimos bien durante el último partido a nivel ofensivo”, añade.

El preparador rojillo tiene claro que “necesitamos recuperarnos del golpe del pasado fin de semana y creo que Segovia es un buen escenario para lograrlo, tanto por la entidad del rival– un equipo que es claro favorito a todo– como por el escenario–un campo en el que nos motiva jugar y que le gusta visitar a cualquier equipo de la categoría”.

A la Gimnástica Segoviana la define como “un conjunto de entidad que cuenta con futbolistas importantes, aunque nosotros ya demostramos en muchas ocasiones que somos competitivos ante rivales de este nivel”.

“Son un plantel que domina muy bien el fútbol directo y que cuenta con jugadores con mucha experiencia en la categoría, por lo que estamos obligados a dar la mejor versión de nosotros mismos. Los jugadores están trabajando bien por la semana y estoy seguro de que vamos a completar un muy buen partido en el Municipal de La Albuera”, vaticina el máximo responsable técnico del Bergantiños.