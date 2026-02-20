El Calvo Xiria necesita ganar al Bueu Atlético para asegurar la cuarta plaza

Adrián Dubra dando indicaciones a sus jugadores en un partido Raúl López Molina

Después de una jornada entre semana en la que el Calvo Xiria superó con autoridad en casa al Culleredo, los de carballo vuelven este sábado a su pista para medirse al Bueu Atlético (Vila de Noia, 20 horas), en uno de los partidos más exigentes y atractivos del calendario nacional.

El Calvo Xiria llega en un gran momento de forma y confianza. Tras competir de manera sobresaliente en la pista del líder Novás y reencontrarse con la victoria ante el Culleredo, el equipo se muestra muy sólido en la zona alta de la clasificación.

Los de Adrián Dubra recuperaron su tono defensivo y la fluidez en el ataque posicional, aspectos que fueron clave para mantener la imbatibilidad en el Vila de Noia en las últimas semanas.

Este partido es vital para consolidar las aspiraciones del club de cara a la fase final de la temporada.

El Bueu Atlético es un rival siempre peligroso que viene de demostrar su potencial al derrotar al Carballal en la última jornada.

En la primera vuelta, los de Bueu fueron capaces de imponerse al Xiria en un partido donde el acierto de cara a portería y su velocidad fueron determinantes.

Es un equipo que se caracteriza por su intensidad defensiva y por contar con jugadores de gran envergadura física, que no perdonan en situaciones de contraataque.

La clave para la victoria pasa por ser sólidos en defensa y por mantener un ritmo de juego alto que desgaste a la defensa visitante.

Además, los locales deben minimizar las pérdidas de balón y aprovechar la velocidad de sus transiciones para cobrar ventaja desde el inicio.

Equipo B

También el Calvo Xiria B recibe este sábado (17.45 horas) en el Pabellón Vila de Noia al Distevi Seis do Nadal-Coia.

El filial carballés tiene ante sí una oportunidad de oro para reivindicarse tras el duro desplazamiento a Bueu y quiere hacer valer su fortaleza como local.

Los verdinegros están demostrando ser un equipo competitivo y peligroso en Carballo, pero que sufre fuera.

Tras los últimos tropiezos a domicilio, regresan a su pista donde destacan por su capacidad para desplegar un juego dinámico y creativo.

El objetivo es recuperar el camino que los llevó a vencer al Lavadores recientemente, mostrando un balonmano valiente y sin complejos.

El Seis do Nadal llega como uno de los conjuntos más fuertes de la competición.

En la primera vuelta ganaron con claridad y son un equipo que castiga cada error del rival.

1ª Femenina

Por su parte, el Calvo Xiria Femenino juega este domingo (16.30 horas) en el Pabellón A Seca ante el Poio Artai.

Las carballesas viajan con la moral por las nubes tras su gran victoria en el derbi con el Xallas. El equipo muestra cada vez más madurez competitiva, virtud que le sitúa como uno de los rivales más temibles de la categoría.

Las pontevedresas, que ya cayeron en Carballo por 28-23, no están en su mejor momento, pese a lo cual son un equipo potente que aprovecha las dimensiones de su pista y el apoyo del público para generar partidos de mucha tensión.

La contundencia defensiva y la salida rápida al contraataque deberán de ser las principales armas carballesas para salir airosas de ese ambiente.