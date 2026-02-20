Xiria Volei dará un paso de gigante hacia el play off si derrota este sábado al Xabaríns vigués

Plantel del Calvo Xiria Volei de la temporada 2025-2026 Cedida

A falta de cuatro jornadas para el término de la liga regular, el Calvo Xiria Volei está muy cerca de asegurar su participación en el play off final del Campeonato gallego.

Los carballeses son segundos en la clasificación, a 4 puntos del Xabaríns de Lugo, al que recibe esta tarde (16.30 horas) en el Pabellón Carballo Calero.

Un triunfo del conjunto carballés, que en las dos últimas jornadas recibe a los últimos clasificados del grupo, dejaría el objetivo de meterse entre los cuatro primeros prácticamente al alcance de la mano.

Por este motivo, los responsables del club hacen un llamamiento a la afición para que acuda a apoyar al equipo en el importante choque de este sábado ante un rival directo.