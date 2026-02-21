Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Calvo Xiria da una exhibición de balonmano y vapulea al Bueu Atlético por 45-25

Los carballeses estuvieron pletórico en defensa y en ataque al punto de que al descanso ya tenían el partido visto para sentencia (20-12)

Manuel Froxán Rial
21/02/2026 22:56
Los jugadores del Calvo Xiria posando al final del partido con un grupo de niños para celebrar el triunfo ante el Bueu
Los jugadores del Calvo Xiria posando al final del partido con un grupo de niños para celebrar el triunfo ante el Bueu
Raúl López Molina
Un Calvo Xiria que dio un auténtico recital en defensa y en ataque pasó por encima del Bueu Atlético, uno de los equipos punteros de 1ª Estatal, al que derrotó por 45-25. 

Los carballeses, con una actuación coral, ya dejaron el partido visto para sentencia en laprimera mitad (20-12), aunque en la segunda no quisieron ser menos y continuarán pasando por encima de su rival. 

Daniel Periscal fue el máximo goleador del partido con 7 dianas, seguido por David García Pichel y el visitante Pablo Gándara, ambos con 6.

Ficha técnica

Calvo Xiria, 45: Antonio Mato, Esteban Puñal (3), Gabriel Castiñeiras (4), David García Pichel (6), José Manuel Negreira, Pablo Veiga (3), Julián García (5), Jugo Rodríguez (5), Samuel Veiga (1), Julián López, Daniel Periscal (7), Jorge Bouzas (3), Mario García de Seárez (5), Darío Calviño, Carlos Varela y Senén Garea (3).

Bueu Atlético, 25: Pablo Gándara (6), Diego Lluque (1), Roque Arias, Diego Pérez, Brais López, Pedro Fernández-Couto (2), José Camiña, Vicente E. Domínguez, Martín Cadilla (1), Rubén Gallego (4), Samuel Seijas, Raúl Dios, Julio José Ferreiro, Adrián Suárez (4) y Asier Cerqueira (4).

Marcador cada 5 minutos: 2-3, 7-4, 12-5, 14-9, 18-10, 20-12, 24-15, 29-15, 32-20, 36-21, 39-23, 45-25.

Árbitros: Francisco Fernández Herrero y Daniel Álvarez Vijande

