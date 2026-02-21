Importantísimo triunfo carballés en un partido con final de infarto

Carlos Varela, autor de 31 puntos, volvió a ser el mejor del partido Raúl López Molina

Basket Xiria asaltó el Polideportivo Universitario de Oviedo (99-101), una pista en la que hasta ahora solo había ganado el Xoborg salmantino, y se asienta en la segunda plaza del grupo a la espera de lo que depare la jornada del próximo fin de semana, en la que visitará Carballo el líder, Marínpeixegalego.

El choque ante los ovetenses fue un partidazo, tal y como se esperaba.

Los de Carballo salieron muy bien y empezaron a encarrilar el choque al cerrar el primer cuarto 7 arriba (14-21).

El segundo ya resultó mucho más parejo y cayó del lado local (33-30), con lo que al descanso se llegó con los carballeses mandando por tan solo 4 puntos (47-51).

Los de Héctor Méndez volvieron de los vestuarios muy centrados y se llevaron el tercer cuarto (29-21), pero en el último les tocó sufrir hasta acabar llevándose la victoria por una única canasta de diferencia.