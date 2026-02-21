Mi cuenta

Diario de Ferrol

Importantísimo triunfo carballés en un partido con final de infarto

Los carballeses redoblan así su confianza para recibir el próximo fin de semana al Marín en un choque con el liderato en juego

Manuel Froxán Rial
21/02/2026 22:40
Carlos Varela, autor de 31 puntos, volvió a ser el mejor del partido
Carlos Varela, autor de 31 puntos, volvió a ser el mejor del partido
Raúl López Molina
Basket Xiria asaltó el Polideportivo Universitario de Oviedo (99-101), una pista en la que hasta ahora solo había ganado el Xoborg salmantino, y se asienta en la segunda plaza del grupo a la espera de lo que depare la jornada del próximo fin de semana, en la que visitará Carballo el líder, Marínpeixegalego. 

El choque ante los ovetenses fue un partidazo, tal y como se esperaba.

 Los de Carballo salieron muy bien y empezaron a encarrilar el choque al cerrar el primer cuarto 7 arriba (14-21). 

El segundo ya resultó mucho más parejo y cayó del lado local (33-30), con lo que al descanso se llegó con los carballeses mandando por tan solo 4 puntos (47-51). 

Los de Héctor Méndez volvieron de los vestuarios muy centrados y se llevaron el tercer cuarto (29-21), pero en el último les tocó sufrir hasta acabar llevándose la victoria por una única canasta de diferencia.

