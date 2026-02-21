Jornada de derbis en Primera Futgal y de un atractivo Club do Mar-Bertamiráns

El Club do Mar, en la imagen ante el Bastavales, recibe a un rival directo en la lucha por el play como es el Bertamriáns Cedida

En el Grupo II de Primera Futgal la vigésimo tercera jornada liguera depara un interesante duelo entre el Club do Mar y el Bertamiráns, dos equipos que están luchando por el ascenso directo o la consolación de disputar el playoff.

Las posibilidades del equipo de Caión pasan por ganar hoy para evitar que se le escapen sus rivales de arriba.

El Bertamiráns por su parte viene de sufrir un duro revés en su campo ante el Vizoño (1-3), por lo que está obligado a ganar si quiere seguir la estela del líder Calo, del que le separan tan solo 2 puntos.

El partido del Municipal larachés dará comienzo a las 17 horas.

Esteirana y Fisterra protagonizan (17.00) un duelo descafeinado por cuanto ambos equipos ocupan los dos últimos lugares de la tabla y parecen desahuciados.

El otro derbi de la jornada es el Queixas-Muxía (17.00).

La jornada se completa con el Castriz-Cacheiras (17.00) y con el Camariñas-Boimorto (17.00 horas)