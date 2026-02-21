Lubiáns quiere ser el primer equipo en ganar en Mieres

Los jugadores del Escola Lubiáns saludando al público tras derrotar en casa al líder, Oviedo Roller Raúl López Molina

En la OK Liga Bronce de hockey sobre patines este fin de semana se recupera la actividad después de tres jornadas de parón.

Ese alto en la competición no favoreció en nada a un Escola Lubiáns para el que la jornada 16 resultó de lo más propicia, por cuanto no solo se impusieron al líder, Oviedo Roller, después de un auténtico partidazo que finalizó con 5-4, sino que también tropezó el segundo clasificado, AC Ordes, en su visita a la pista del Rochapea (4-2).

De esta forma, los carballeses están ahora a 3 puntos de los ordenses y a 4 de los ovetenses y se han metido de lleno en la lucha por el título.

Para seguir aspirando al mismo será importantísimo sumar este domingo un nuevo triunfo en su visita a la difícil cancha de un Club Patín Mieres (12 horas) que es quinto, con 8 puntos menos que Lubiáns.

La empresa tiene su grado de complejidad toda vez que los asturianos cuentan sus partidos en casa en la presente temporada por victorias, aunque en seis de esos siete enfrentamientos el triunfo fue siempre por la mínima.

Los carballeses, por su parte, también rinden mejor en casa que fuera, aunque el equipo se ha conjurado, una vez logrado el objetivo de comprimir la zona alta de la tabla, para evitar que los dos primeros clasificados vuelvan a abrir brecha.

Y es que el líder Roller goleó ayer 9-2 al Traviesas y el Ordes arrolló al Oviedo Booling por 10-0.