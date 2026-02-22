El Bergantiños vuelve al buen camino y arranca un punto en el difícil campo de la Segoviana

El centrocampista Diego, que este domingo fue fue titular, conduciendo un balón en el enfrentamiento de la primera vuelta Raúl López Molina

El Bergantiños sumó un valioso y meritorio empate en su visita a la Gimnástica Segoviana, tercer clasificado y uno de los candidatos al ascenso.

El cuadro carballés estuvo muy serio, controló el encuentro durante bastantes minutos y solo sufrió en el tramo final.

Los locales se adelantaron con un gol de penalti de Castroviejo, pero los rojillos reaccionaron rápido y Keko consiguió el empate tres minutos después.

Como gran novedad en el once inicial, Lamas recuperó la defensa de tres centrales.

El técnico lucense sacrificó a Darío, situó a Nacho Pastor en el centro de la zaga y colocó al portugués Pedro Ramos como referencia en ataque.

Además, Diego ocupó el lugar del burkinés Tass en la medular.

La primera media hora estuvo igualada, con un juego algo monótono y ocasiones esporádicas.

La Gimnástica se hizo con el balón y trató de llevar la iniciativa, aunque el Bergantiños pareció encontrarse cómodo y no pasó apuros.

Santi Canedo apenas tuvo trabajo hasta el minuto 18, cuando el cuadro local dispuso de una ocasión muy clara. Juanma mandó el balón al desmarque de Castroviejo, que le ganó la partida a Keko, aunque su disparo se marchó a córner tras tocar levemente en el defensa.

Poco después, el conjunto carballés pudo adelantarse en el marcador. Iago Novo recuperó el balón, abrió a la derecha sobre Koke y el extremo finalizó una notable diagonal con un disparo desde el borde del área que Postigo desvió a córner.

El punto de inflexión del primer tiempo llegó en el minuto 30, cuando el árbitro señaló penalti por mano de Peñalver. Castroviejo se encargó de lanzarlo y adelantó a la Gimnástica engañando a Canedo.

La reacción del Bergantiños no tardó en llegar. Tres minutos después, Pedro Ramos se revolvió en el área y su disparo lo mandó a córner Postigo.

El cuadro carballés realizó el saque en corto, colgó el balón al área y Keko, de cabeza, remató de manera inapelable a la red. El gol insufló moral a los visitantes, que se mostraron superiores a su rival en el tramo final de la primera parte.

El intermedio conllevó cambios en ambos equipos. Joaquín Gómez dio entrada a Campo por Rubén Yubero y el Bergan metió a Darío en punta de ataque retirando a Javirro y pasando Pedro Ramos a jugar más pegado a la derecha.

Más ritmo y ocasiones

El comienzo del segundo tiempo tuvo mucho ritmo. El balón iba de una portería a la otra con mucha rapidez y ambas escuadras dispusieron de ocasiones para marcar.

Las primeras llegadas con peligro fueron del Bergantiños. En el minuto51, Postigo despejó con apuros una falta lanzada por Fito y, poco después, un disparo de Diego desde fuera del área se marchó rozando el palo.

Respondió el cuadro segoviano con dos oportunidades provocadas por sendos errores del equipo carballés.

En el primer fallo, una pérdida de Fito se tradujo en una rápida contra de Paulino por la izquierda, que mandó el balón al segundo palo, donde Ayán, completamente solo, perdonó el gol rematando fuera.

Seguidamente, Santi Canedo despejó a córner un disparo de Castroviejo tras un error suyo en la salida del balón.

Simón Lamas, mediado el segundo acto, cambió el dibujo de su equipo, dando entrada a Tass y Álex Pérez por Keko y Pedro Ramos, y dispuso un 4-2-3-1.

La variación trajo como consecuencia un juego más calmado y una especie de tregua. El ritmo se rebajó y las ocasiones empezaron a escasear.

El Bergantiños únicamente sufrió en el tramo final, a partir del minuto 80, cuando la Gimnástica se hizo dueña del balón y encerró al conjunto carballés en su campo.

El empate se le pudo escapar en el minuto 88, en un remate de cabeza de Castroviejo que un providencial Santi Canedo despejó con extraordinarios reflejos.

Ya en el añadido, René Pérez remató, también de cabeza, por encima del larguero un córner.

El elenco de Lamas consiguió aguantar y sumó un punto de gran valor, sobre todo a nivel anímico.

Ficha técnica

Gimnástica Segoviana: Postigo; Silva, Josín, Rubén Yubero (Campo, min. 46); Manu (Iván Gómez, min. 63), René Pérez; Ayán, Paulino (Marc Tenas, min. 63), Javi Borrego (Ibañes, min. 87), Juanma (Iker Pérez, min. 80) y Castroviejo.

Bergantiños: Santi Canedo; Peñalver, Nacho Pastor, Fito, Keko (Tass, min. 67), Sola (Asier, min. 80); Koke (Barck, min. 89), Diego, Iago Novo, Javirro (Darío, min. 46); y Pedro Ramos (Álex Pérez, min. 67).

Goles: 1-0 Castroviejo, de penalti (min. 31). 1-1 Keko (min. 34).

Árbitro: Agraz Díaz (Comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Manu y al visitante Diego.