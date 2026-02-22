Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Club do Mar se pone a 2 puntos del playoff de ascenso tras ganar al Bertamiráns por 2-0

El Queixas dio la sorpresa al derrotar al Muxía mientras el Fisterra se llevó el derbi disputado en el José Luis Vara de Esteiro

Manuel Froxán Rial
22/02/2026 22:41
El Club do Mar en el anterior partido en casa ante el Bastavales
Raúl López Molina
El Club do Mar derrotó por 2-0 al Bertamiráns y se coloca a tan solo 2 puntos de los puestos de playoff de ascenso y a 5 del Calo, líder del grupo. 

El choque entre rivales directos resultó tremendamente competido. 

Los de Caión se adelantaron mediada la segunda mitad por medio de Thiago, pero luego tuvieron que sufrir hasta que Álex Romero hizo el 2-0 en el minuto 90. 

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Queixas al derrotar al Muxía por 3-1. 

Los goles cercedenses, que se quedaron con uno menos en el 66 por expulsión de Kevin Naya, fueron obra de ese mismo jugador y de Gonzalo. Para el Muxía marcó Fran Moreira. 

El derbi Esteirana-Fisterra fue para los visitantes, que se impusieron por 0-2, goles de Ezequiel e Isaac.En zona de peligro sigue asimismo el Castriz, que cayó en San Pedro por 0-2 ante el potente Cacheiras, en lo que fue la primera derrota xalleira desde la llegada de Jose Barca al banquillo. El Camariñas también sucumbió ante el Boimorto por 1-2.

