El Escola Lubiáns empata en Mieres y los dos primeros clasificados vuelven a distanciarse

A cuatro minutos del final los jugadores de Ramón Canalda perdían de dos goles

Manuel Froxán Rial
22/02/2026 22:31
Lubiáns-Oviedo Roller
Los jugadores del Lubiáns celebrando un gol ante el Oviedo Roller
Raúl López
El Calvo Escola Lubiáns no pudo lograr su objetivo de sumar los 3 puntos en su desplazamiento a Mieres para seguir metiendo presión a los dos primeros clasificados del grupo- Oviedo Roller y AC Ordes- que esta jornada golearon a sus respectivos rivales. 

Los de Ramón Canalda no pudieron pasar del empate en el Pabellón Visiola Román luego de un partido en el que fueron siempre a remolque y en el que a 4 minutos del final perdían por 2 goles. 

Los locales abrieron el marcador en el minuto 3 por medio de un Iker Álvarez que fue un incordio para la zaga visitante. 

Reaccionaron bien los del Lubiáns para restablecer el empate a las primeras de cambio por medio de Manu Ruibal. 

Sin embargo, dos nuevos tantos de Iker Álvarez en los últimos minutos permitieron a los de Mieres marcharse 3-1 al descanso. 

En la segunda mitad fueron los carballeses los que salieron muy fuertes y en cuatro minutos pusieron el 3-3 con dos goles de Álvaro Trigo. 

A falta de 4 minutos el Mieres hizo el 5-3, pero los carballeses respondieron a lo grande y Hugo Naveira y Gorka Oliveira establecieron el definitivo 5-5 a 45 segundos del final.

Ficha técnica

Club Patín Mieres 5: Arán Fernández, Pablo, Allan Sánchez, Iker Álvarez, Nicolás Riestra, Mateo Ferreiro, Jorge Cuervo, Ángel Pelaez, Diego Rodríguez y Nicolás Vázquez. 

Calvo Escola Lubiáns 5: Xoel Calviño, Álex Pérez, Álvaro Trigo, Álex Novoa, Manu Ruibal– cinco inicial– Ramón Martín, Gorka Oliveira, Chipi y Hugo Naveira. 

Goles: 1-0: Iker Álvarez; 1-1: Manu Ruibal; 2-1: Iker Álvarez; 3-1: Iker Álvarez; 3-2: Álvaro Trigo; 3-3: Álvaro Trigo; 4-3: Allan Sánchez; 5-3: Iker Álvarez, de falta directa; 5-4: Hugo Naveira; 5-5: Gorka Oliveira. 

Árbitro: Aarón Candanedo Leal.

