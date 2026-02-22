El Paiosaco sigue cotizando al alza tras ganar en el campo del Puebla

El Sofán se impuso al Cidade de Ribeira y sigue a un paso de los puestos de playoff Raúl López Molina

El Paiosaco logró su cuarta victoria consecutiva al imponerse por un claro 1-4 en el campo del Puebla.

El equipo que entrena Iván Sánchez prosigue así con su espectacular remontada y ya es séptimo en la tabla por detrás de un Sofán que le aventaja en 3 puntos cuando en el horizonte ya se vislumbra el interesantísimo derbi de la segunda vuelta, que llegará dentro de un mes.

El Paiosaco fue claramente superior a su rival en su visita a Pobra do Caramiñal, pese a que empezaron perdiendo nada más empezar.

Juan adelantó a los locales en un despiste de la zaga visitante. La reacción del equipo de lalocalidad de la feria fue inmediata y menos de diez minutos después Ivan Amor restableció las tablas.

Otro gol justo antes del descanso, obra de Dani Carnota, y el segundo de Iván Amor nada más reanudarse el partido, fueron la puntilla para los de A Pobra.

Dani Carnota certificaría su doblete y establecería el definitivo 1-4 a falta de media hora para el final.

También el Sofán sacó adelante su compromiso ante el Cidade de Ribeira, al que derrotó por 2-0.

El primero llegó cerca del descanso tras una recuperación de balón del lateral Javi, que progresó por su banda hasta acabar poniendo un centro al área que Julián empaló al fondo de las mallas.

El marcador volvería a moverse al cuarto de hora de la segunda mitad en lo que el colegiado consideró un autogol, aunque de ser estrictos habría que atribuírselo a Joel, autor del disparo que impactó en un defensor visitante antes de entrar en la portería.

Fue un partido sin historia en el que los locales se contagiaron en muchos momentos de la apatía de un equipo visitante que acabó con dos expulsados y que dio la impresión de no jugarse nada, pese a estar inmerso de lleno en la lucha por evitar el descenso.

Ese es también el objetivo de un Dumbría que no fue capaz de pasar del empate en casa (1-1) ante otro rival directo como O Val.

A los locales les volvió a faltar acierto ante un conjunto ferrolano que se adelantó en el minuto 59 por medio de Alejandro.

Diez minutos después Sergio Fernández, una de las últimas incorporaciones dumbriesas, empató y el marcador ya no se movería más