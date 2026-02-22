El San Lorenzo se lleva el derbi ante el Sofán B y aumenta la distancia con sus perseguidores

El San Lorenzo no tuvo mayores problemas para llevarse el derbi ante el Sofán B Raúl López Molina

El San Lorenzo se impuso en el derbi con el Sofán B (4-1) y reforzó su condición de líder, ya que ahora aventaja en 7 puntos a sus perseguidores más inmediatos.

Uno de ellos es el Porteño que goleó al Corcubión por 9-2 y se postula como una de las principales alternativas a los de Verdillo.

En As Pedreiras los locales no tuvieron demasiados problemas para doblegar al Sofán B. Álex Taibo, Iago, Marcos y Javi Pérez, fueron los goleadores locales; para el Sofán marcó Daniel Rodríguez.

La goleada de la jornada (9-2) la logró el Porteño a costa del Corcubión, con tantos de Alan (2), Bruno (2), Martín (2), Dario, Alfredo y José.

El Malpica tuvo que conformarse con el empate en Monte Louro (2-2), luego de un choque con alternativas. Cristian y Diego lograron los tantos visitantes.

El Baio, por su parte, se impuso al Corme por un ajustado 2-1. José Ángel y José Antonio Souto adelantaron a los baieses y Lucas recortó para los cormeláns.

Fue expulsado MC en el 42.

Con uno menos por expulsión de Iván Couto también acabó el Xallas en Vimianzo, en donde cayó 3-2. Adrián, Alberto Vía y Gabriel hicieron los goles del Soneira.

Los restantes marcadores de la jornada fueron estos: Cabana-Outes, 1-2; Ponteceso-Sp. Zas, 3-3; y Mazaricos-Muros, 0-2.