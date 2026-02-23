El árbitro no concedió un “gol fantasma” a las rojillas

Once inicial del Bergantiños Femenino en el campo del Orzán Cedida

El Bergantiños Femenino tuvo que conformarse con un empate sin goles en su partido ante el Orzán coruñés disputado en el campo 2 de A Torre, en el que las carballesas hicieron méritos para un mejor resultado.

Si la victoria no llegó fue porque el colegiado no concedió un denominado “gol fantasma” en el que el balón pareció botar claramente dentro de la meta local después de impactar en el larguero.

El choque empezó con las rojillas muy enchufadas, al punto de que en el primer minuto María Tojo ya dispuso de una mano a mano con la portera coruñesa, pero remató fuera.

En la primera media hora las visitantes tuvieron el dominio y el control, además de generar bastante peligro.

En la segunda mitad el Orzán siguió sin generar nada en ataque y a las carballesas les siguió faltando acierto arriba.

Tampoco lo tuvo el colegiado en el minuto 55 después de un pase de Ansede para Izard, que acaba disparando por encima de la portera y las defensoras del Orzán, el balón pega en el larguero y bota dentro pero el árbitro no lo vio así.

Ficha técnica

Orzán sd, 0: Ana Seoane, Enma Gandoy, Laura Tubío, Candela Fernández (Claudia Sande, min. 68), Adelaida González, Irene Arcay, Carla Sofía (Uxía, min. 81), Sara Martínez, Azucena Fidalgo (Ángela Cotelo, min. 61), Carmen Couto (Daniela Barbazán, min. 68) y Carmen Folgar.

Bergantiños Femenino, 0: Lucía Ameal; Lara López, Inés González (Alejandra Fente, min. 79), Claudia Barreiro (Laura Caamaño, min. 68), Cruz Sánchez, María Tojo (Julia Varela, min. 68), Érika González, Laura Izard, Daniel Agilda, Alba Garabal y Andrea Ansede (Daniela Basalo, min. 79).

Árbitro: Carlos López López, auxiliado en las bandas por Carla Puente Rostro y Vanesa Paredes Pardo. Expulsó al entrenador visitante Raúl Martos por reclamarle la validez de un “gol fantasma”.