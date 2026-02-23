Simón Lamas:“El partido y el punto de Segovia nos van a reforzar”

El meta carballés Santi Canedo en un mano a mano con Castroviejo, el goleador de la Segoviana Cedida

El Bergantiños arrancó un valioso empate (1-1) en su visita a la Gimnástica Segoviana.

El punto sumado en el campo de uno de los favoritos al ascenso sirve de refuerzo anímico para los rojillos, que llegaban a esta cita luego de sufrir dos dolorosas derrotas ante Astorga (3-0) y Rayo Cantabria (4-3).

En el recinto de La Albuera los de Simón Lamas estuvieron a buen nivel, plantando cara a su rival durante 75 minutos de partido, aunque luego les tocó sufrir.

Ese buen hacer visitante les permitió remontar tan solo 3 minutos después de que los segovianos se adelantarán al transformar un penalti señalado por manos de Peña.

Para Simón Lamas, técnico de los carballeses, la decisión arbitral fue más que dudosa: “Si un jugador va a disputar un balón que bota y le da en la mano como en este caso, para mi no es penalti”.

En su resumen del partido resalta que “el Bergantiños compitió muy bien durante 75-80 minutos, aunque no es menos cierto que en los últimos 10 ó 15 sufrimos mucho para aguantar el empate”.

Al respecto añade: “Cuando un rival está en buena dinámica, juega en casa y las cosas le salen bien, es normal que te haga sufrir. Con la entrada de Tenas, la Segoviana nos desajustó por dentro en situaciones de remate en un momento en el que ya estábamos al límite y, por encima, tuvimos que sustituir a uno de los centrales, lo que nos generó más dificultades para tapar esa parcela”.

Por todo ello, Lamas se declara “muy contento” por el punto conseguido: “Queríamos los tres, pero me voy contento con lo que vi de mi equipo durante 75 minutos y sumar en este campo siempre es positivo para un equipo como el nuestro”.

Sobre el particular incide todavía más al destacar que “supimos empatar rápido, tuvimos buena actitud y buena mentalidad, a pesar de que hacía mucho calor. Fue un partido muy exigente y considero que venir a este campo en la dinámica que llevábamos, saber sufrir y hacer las cosas bien durante muchos minutos, nos debe reforzar mucho de cara al futuro”.

El técnico también tiene claro en lo que hay que seguir mejorando: “En el último cuarto de hora incurrimos en algunas pérdidas de balón en inicio de jugada que nos pudieron costar el partido, por lo que toca trabajar para corregir esas situaciones”.

El entrenador lucense también aprovechó para hacer balance de lo que se lleva de competición. “Iniciamos la temporada de forma ilusionante haciendo muy bien las cosas y acoplando bien a los numerosos jugadores que llegaron nuevos, por lo que creo que en la primera vuelta superamos claramente las expectativas que teníamos.

Por contra, en el inicio de la segunda vuelta no ha sido así, pero hay que ser conscientes de la categoría en la que estamos, de las dificultades y la igualdad existente, y de los detalles que deciden partidos. Ante la Segoviana es cierto que pudimos perder en el tramo final, pero en la jornada anterior creamos una veintena de ocasiones y el Rayo Cantabria marcó cada vez que llegó a nuestra portería”, argumenta Simón Lamas.

Por último, tuvo palabras de elogio para su último rival: “Con el cambio de entrenador la Segoviana ha mejorado mucho sus prestaciones, sobre todo desde el punto de vista táctico, lo que le ha permitido encontrar cierta estabilidad y control en el juego . Son un gran equipo con futbolistas muy buenos y una mezcla muy interesante de experiencia y juventud”.

El domingo toca derbi

En la jornada 25 toca derbi en Carballo. El Bergantiños recibirá el próximo domingo al Fabril de Manuel Pablo, encuentro con comienzo fijado para las 17 horas y en el que los puntos son importantes para ambos equipos.

Los carballeses quieren asegurar cuanto antes la permanencia y el filial deportivista lucha por el título, coliderando la tabla con el Oviedo Vetusta con 49 puntos.