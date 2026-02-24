Mi cuenta

Deportes

Doce medallas y diez récords para la AD Fogar en el Autonómico infantil de invierno

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 23:09
Alguna de las deportistas de la AD Fogar que obtuvieron medallas
Alguna de las deportistas de la AD Fogar que obtuvieron medallas
Cedida
Ocho nadadores de la AD Fogar de Carballo y Oleiros se desplazaron el pasado fin de semana a la localidad lucense de Cervo para participar en el Campenato Gallego de Natación de Invierno que se celebró en la Piscina Municipal de Lieiro. 

La competición acabó reuniendo a un total de 216 nadadores y nadadoras pertenecientes a veintiséis clubes. 

Los carballeses se codearon con los mejores, toda vez que acabaron en una meritoria tercera plaza en categoría femenina, vigésimo cuartos en la masculina y novenos en la conjunta. 

El balance incluyó también doce medallas y diez nuevos récords del club. 

Las doce medallas fueron para Alba Lamas de 15 años, que logró 4: oro en los 50 y 200 espalda, plata en 100 espalda y bronce en 200 libres; Noa Ferreiro también de 15 años, obtuvo otras 4: oro en 200 libres, plata en 200 y 400 libres y bronce en 100 libres; Carla Giance de 14 años, se colgó 1: la de oro en 50 espalda. 

A ellas hay que sumar los 3 bronces alcanzados por los relevos femeninos de 4x100 y 4x200 libres y los 4x100 estilos que formaron, Alba Lamas, Carla Giance Lucía Fernández y Noa Ferreiro. 

En categoría masculina hay destacar el 8º puesto de Rafael Abelenda en 50 braza; los 10º puestos de Abel Antelo en los 200 libres y de Mateo Rodríguez en 100 braza; y la 13ª plaza de Nicolás Mourelle en los 100 braza. 

Las mejores marcas del club las batieron Alba Lamas (6) en 50, 100 y 200 espaldas de categoría absoluta y también en la de los 15 años; Noa Ferreiro (1), en los 100 libres 15 años, y los 3 relevos femeninos en el cuadro infantil.

