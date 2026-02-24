El Coristanco aguanta el tirón de un Oza que le metió 9 al Muxía B

En Laxe, en la imagen en su partido ante el Nantón, lleva siete victorias seguidas Raúl López Molina

La lucha por el título de campeón de liga del grupo de Tercera Futgal de la Costa es cosa de dos.

Si no pasa nada raro en las jornadas que faltan, el galardón será para el Oza o para el Coristanco, a los que separan ahora mismo 4 puntos.

Unos y otros sacaron adelante sus compromisos de la décimo novena jornada liguera.

El líder Oza lo hizo de forma especialmente contundente, ya que vapuleó al Muxía B por 9-1, goleada que se materializó en la segunda mitad toda vez que al descanso se llegó con 2-1.

Marcos Carro (3), Salah (3), David (2) y Hugo fueron los goleadores carballeses, en tanto que Ziro marcó el tanto del honor muxián.

El Coristanco, por su parte, tenía una difícil salida a Malpica para enfrentarse al Sporting Seaia, duelo del que salió finalmente airoso al imponerse por 0-2.

Iván Pastoriza marcó el primero en el minuto 7 y certificó su doblete mediada la segunda mitad.

Los coristanqueses solo han perdido un partido en lo que va de competición, en tanto que el líder Oza acumula una derrota más.

El tercero en discordia es el U.C. Cee, que el domingo se impuso por 0-2 en Buño, goles marcados por José Lago y Anxo.

La cuarta plaza es para un Atlético Pereiriña que tampoco falló ante el Cerqueda, al que derrotó por 5-3, aunque llegó a ir ganando por un cómodo 4-0.

Para los ceenses marcaron Brais Lagoa (2), Abel Insua (2) y Gabriel. Daniel y Gustavo García hicieron los goles visitantes.

La quinta plaza es para un Laxe que lleva una remontada fulgurante, con nada más y nada menos que siete triunfos consecutivos.

El domingo superó por 4-2 a un Nantón que empezó adelantándose, pero que luego tuvo que rendirse a la superioridad laxense.

Leo Rama (2), Martín y Adrián, marcaron para el Laxe; y Iago Torre hizo doblete en el Nantón.

El colista Inter de Brens no pudo hacer nada en su visita al campo del Volantes de Baño, que ganó por 5-1.

Marcaron Ryan, Iván, Hugo, Marcos y Aaron, así como Álex para los de Brens.

Por último, el Baíñas doblegó al Lira por 1-0, gol de Raúl Antelo en el min. 75