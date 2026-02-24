Mi cuenta

Deportes

El San Román se lleva el derbi ante el San Ramón y da emoción a la parte alta de División de Honor de Veteranos

En Primera División el líder, A Piña, goleó por 10-1 al Sofán

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 23:04
Una formación del San Román de veterenos
Una formación del San Román de veterenos
EC
La jornada 20 de División de Honor de Veteranos de la Costa deparaba un interesantísimo derbi entre el San Román y el San Ramón, que cayó del lado de los primeros por 4-3. 

Empezaron adelantándose los visitantes por medio de Mario, pro reaccionó bien su rival hasta colocarse con 4-1 en el min. 72, gracias a los goles de José Manuel Bello (3) y Brais. 

Luego el San Román acusó el cansancio el San Ramón que apretó lo suyo y acortó distancias por medio de Mario Rodríguez. 

Pese a la derrota, este equipo sigue líder, con 4 puntos de ventaja sobre el San Román y 6 sobre un Zas que no pasó del empate en Cances (2-2).

Marcaron Miguel e Iván Mato; y Martín y Braulio Vecino. 

Los restantes marcadores de la jornada fueron estos: Soneira-Oza, 1-0; Ponteceso-Buño, 2-2; Atlético Carballo-Dumbría, 2-2; San Lorenzo-Castriz, 3-2; y Coristanco-Club Deportivo Razo, 4-3.

Primera División

En 1ª lo más relevante fue el triunfo del Cabana sobre el Corme (0-2, goles de Adán y Pablo) y la goleada del líder A Piña sobre el Sofán B (10-1). 

El resto de partidos quedaron como sigue: Deportivo Carballo-Nantón, 0-3; Leiloio-Soandres, 1-4; Fisterra-Malpica, 0-1; Sporting Bértoa-Mazaricos, 3-4.

