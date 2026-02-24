Mi cuenta

Sal y Sysca, campeón y subcampeón gallegos en categoría infantil de salvamento y socorrismo

El equipo femenino larachés estableció un nuevo récord autonómico en la prueba de 4x50 metros con obstáculos

Manuel Froxán Rial
24/02/2026 23:07
Deportistas del Sal larachés que se proclamaron campeones gallegos infantiles
Deportistas del Sal larachés que se proclamaron campeones gallegos infantiles
Los clubes de salvamento y socorrismo de la comarca tuvieron una destacadísima actuación en el Campeonato Gallego Infantil que se disputó el pasado fin de semana en la piscina de Riazor. 

El Sal larachés se proclamó campeón de la categoría, en tanto que el Sysca carballés logró el subcampeonato. 

Los deportistas del Sal fueron superiores de principio a fin hasta acabar sumando un total de 546 puntos, frente a los 387 obtenidos por la representación del Sysca. 

Los laracheses quedaron primeros tantos en categoría masculina como en la femenina, además de encabezar la clasificación mixta y la general. 

Además, el equipo femenino del Sal batió el récord gallego en la prueba de 4x50 metros natación con obstáculos, estableciendo el nuevo mejor registro en 2:30.45. El anterior databa del año 2015. 

El Sysca por su parte también tuvo una actuación sobresaliente, quedando segundo en categoría masculina y tercera en féminas, lo que le valió para hacerse con el subcampeonato gallego en la general por equipos. 

Los responsables del Sal felicitan a sus nadadores por este nuevo éxito, a la vez que ponen en valor su modelo deportivo. 

Destacan así que no solo trabajan para competir y ganar, sino también para formar deportistas de manera integral, tratando de educar en valores como el respeto, la igualdad real, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso social. 

“Apostamos por un deporte que salva vidas y por una formación que construye personas”, dicen, a la vez que inciden en que “este éxito no es solo una victoria del club, sino también de Laracha y la comarca, como ejemplo de que el deporte base, cuando se trabaja con seriedad, planificación y valores, funciona”, finalizan diciendo los responsables de Salvamento Acuático Laracha

Deportistas del Sysca carballés que se proclamaron subcampeones gallegos
Deportistas del Sysca carballés que se proclamaron subcampeones gallegos
